قائمة الزمالك - عودة طارق حامد وبنشرقي واستبعاد ساسي لمواجهة الحدود

أعلن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك قائمته التي ضمت 18 لاعبا لمواجهة حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الزمالك نظيره حرس الحدود يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

وشهدت القائمة غياب فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك رغم مشاركته في المران الجماعي للفريق يوم الإثنين والتأكيد على جاهزيته للمواجهة.

وكان أمير مرتضى منصور مدير الكرة بنادي الزمالك قد صرح في وقت سابق: "المدير الفني باتريس كارتيرون، سيقوم بتدوير العناصر خلال مباراتي الحدود والإسماعيلي للوصول لأفضل استعداد ممكن". (طالع التفاصيل)

وشهدت القائمة غياب الثلاثي مصطفى محمد للإيقاف وكابونجو كاسونجو وكريم بامبو.

ويتواجد في خط الوسط كل من طارق حامد ومحمد حسن وأحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما" وإسلام جابر ومحمد عنتر ومحمد أوناجم ومصطفى فتحي وأشرف بنشرقي.

ولم يتواجد الثنائي طارق حامد وبنشرقي في قائمة الزمالك لمباراة بريميرو دي أوجوستو الماضية في آخر جولة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – حازم إمام

الوسط: طارق حامد – محمد حسن – زيزو – أوباما – إسلام جابر – محمد عنتر – أوناجم – مصطفى فتحي – بنشرقي

الهجوم: عمر السعيد

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