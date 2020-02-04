رسميا - تعيين بيسيرو مدير فني لمنتخب فنزويلا

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 - 17:30

كتب : FilGoal

جوزيه بيسيرو

أعلن الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم تعيين جوزيه بيسيرو مدير فني للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

ولم يفصح الاتحاد الفنزويلي عن مدة تعاقد المدرب البرتغالي على أن يتم نشر مزيد من التفاصيل قريبا.

وسبق لبيسيرو تولي قيادة النادي الأهلي المصري خلال الفترة من أكتوبر 2015 إلى يناير 2016 في 12 مباراة.

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وكان سبورتنج لشبونة البرتغالي أخر من تولى بيسيرو قيادته وحتى نوفمبر 2018.

وخاض بيسيرو تجربة قيادة المنتخبات مرة واحدة فقط عندما قاد المنتخب السعودي من فبراير 2009 إلى يناير 2011.

ولم يسبق لمنتخب فنزويلا التأهل إلى نهائيات كأس العالم من قبل وكانت أفضل نتائجه في كوبا أمريكا هو حصد المركز الرابع نسخة 2011.

ويفتتح بيسيرو مشواره مع منتخب فنزويلا في مارس المقبل بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بمواجهتي كولومبيا وباراجواي.

ويقع منتخب فنزويلا في المجموعة التي تضم منتخبات البرازيل وكولومبيا والإكوادور وقطر وبيرو في منافسات كوبا أمريكا 2020.

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