الزمالك يعلنها: تلقينا تعهدا قطريا بتأمين البعثة في الدوحة

أعلن الزمالك بشكل رسمي تلقيه تعهد قطري بتأمين بعثة الزمالك في الدوحة، أثناء خوض مواجهة الترجي التونسي في السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير.

وقال الموقع الرسمي للزمالك: تلقى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتصالا من هاني أبو ريدة عضو المكتبين التنفيذيين بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بوصول تعهد قطري إلى الكاف بتأمين بعثة الزمالك خلال خوض مباراة السوبر الإفريقي".

وأردف "ومن المقرر أن يتم إرسال التعهد القطري من كاف إلى نادي الزمالك"

وكان رئيس الزمالك قد اشترط وجود التعهد للعب المباراة التي تقام يوم 14 فبراير في الدوحة.

ومن المقرر أن يرأس إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي البعثة المتجهة إلى الدوحة.

وفي وقت سابق أوضح مرتضى منصور أن مجلس إدارة النادي يرى أن الأفضل خوض الفريق لمباراة السوبر الإفريقي في قطر ضد الترجي التونسي في 14 فبراير، رغم أنه يمانع ذلك. (طالع التفاصيل)

وأعلن مرتضى في وقت سابق طلبه ضمانات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ليلعب الزمالك المباراة ضد الترجي التونسي. (التفاصيل)

وأرسل الزمالك إلى كاف قائمة لاعبيه التي ستلعب المباراة في الدوحة.

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