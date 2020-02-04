انضباط كاف تعلن: اعتماد نتيجة مباراة الأهلي.. وحرمان الهلال من جماهيره 4 مباريات

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن اعتماد نتيجة مباراة الهلال السوداني والأهلي في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت 1-1.

وشددت لجنة الانضباط أن تقرير الحكم المغربي رضوان جيد، أكد على إنهاء المباراة بشكل طبيعي.

وبالتالي، يتأهل الأهلي إلى دور الثمانية كوصيف لمجموعته التي تصدرها النجم الساحلي التونسي دون تغيير عن الموقف الحالي، ويقابل إما صن داونز الجنوب إفريقي أو مازيمبي الكونغولي أو الترجي التونسي حامل اللقب في القرعة التي تقام يوم الأربعاء.

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ولكن الهلال لم يسلم من عقوبات كاف، حيث سيخوض مبارياته الأربع المقبلة في مسابقات كاف خلف أبواب مغلقة، دون جمهور.

وغرم كاف الهلال 100 ألف دولار، منها 50 ألف دولار مع إيقاف التنفيذ بشرط عدم إدانته في حوادث مماثلة لما حدث في استاد الجوهرة الزرقاء.

وكذلك، غرم كاف حسن محمد صالح مدير العلاقات العامة بنادي الهلال 10 آلاف دولار، مع إيقافه 5 مباريات.

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الأهلي تعادل مع الهلال بهدف لكل فريق في الجولة الحاسمة والأخيرة من دوري مجموعات دوري أبطال إفريقيا، ليتأهل الأحمر وصيفا لمجموعته.

لقاء شهد أحداث شغب من بعض من جماهير الهلال التي اقتحمت المباراة، وتسببت في إيقاف اللقاء لمدة 10 دقائق. (طالع التفاصيل)

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