لاعب ليفربول السابق: على الفريق التضحية بـ صلاح إذا أراد مبابي

يرى شارلي آدم لاعب ليفربول السابق ولاعب ريدينج الحالي أن على الأول التضحية بنجمه محمد صلاح إذا قرر التعاقد مع الفرنسي الموهوب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال آدم، الذي لعب لليفربول موسم 2011-2012، لإذاعة بي.بي.سي:"أعتقد أن الأمر صعب جدا (انتداب مبابي) بالنظر إلى الفريق الذي يلعب فيه. أعتقد روبرتو فيرمينو لاعب حيوي في أسلوب ليفربول. صلاح وساديو ماني رائعان منذ قدومهما".

واستمر الاسكتلندي "سأترك صلاح، سأختار صلاح (ليفسح مكانا من أجل مبابي). مبابي هو النجم الصاعد في عالم كرة القدم. يعرف ذلك جيدا، قال ذلك في مقابلة منذ فترة".

وأضاف اللاعب الأسبق لستوك سيتي "عليك أن تضحي بصلاح، لكن الأمر يعتمد على المكان الذي سيلعب فيه مبابي. لو سأنفق 150 أو 220 مليون جنيه إسترليني للحصول على مبابي، سيلعب كل أسبوع".

مبابي الفرنسي المتوج بكأس العالم 2018 قد يرحل عن باريس سان جيرمان، في ظل اهتمام نخبة أندية أوروبا به وعلى رأسهم ريال مدريد.

وبعد جدال مع مدربه توماس توخيل قد تزداد فرصة رحيله عن حامل لقب الدوري الفرنسي، لكنه سيكلف خزينة أي ناد الكثير من المال.

ومبابي (21 عاما) هو ثاني أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ بعدما انتدبه باريس من موناكو في 2018 مقابل 135 مليون يورو.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية خطة ريال مدريد التي ينوي بها الظفر باللاعب المتألق. (التفاصيل)

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