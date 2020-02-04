سعد سمير: موسم الأهلي بدأ الآن.. وفوجئت بخطوة شريف إكرامي

شدد سعد سمير مدافع الأهلي على أهمية المرحلة الحالية في مشوار الفريق على المستويين المحلي والإفريقي.

وصرح سعد عبر قناة أون سبورت "الفرق الثلاثة المرشحة لمواجهتنا في دور الثمانية أقوياء جدا، لذا لابد من نتيجة جيدة على ملعبنا، لأن الإياب في ملاعب صن داونز والترجي ومازيمبي صعب جدا، لابد من التركيز في هدفك لتحققه".

وأضاف "موسم الأهلي بدأ الآن، سواء في الدوري أو إفريقيا، إنها المرحلة الأهم، والهدف الذي تنتظره الجماهير".

وعن قرار زميله شريف إكرامي بإعلان رحيله عن الأهلي نهاية الموسم الجار، قال سعد "تحدثت مع شريف دون التطرق لتفاصيل، وكان لدي إحساس منذ فترة، شريف ذكي جدا ويعرف متى يتحدث ومتى يلتزم الصمت، وأتعلم منه الكثير في هذا الأمر، ولكنني فوجئت مثل الجميع".

وأضاف "شريف لا يتخذ أي قرار إلا بعد دراسته وتقييم تبعاته، فهو قيمة كبيرة داخل الملعب وخارجه، إنه ضلع من الأضلاع الكبيرة في الفريق، ويفكر في قراره، ولكن لا أحد يعلم ما سيحدث غدا".

وتطرق مدافع الأهلي للحديث عن إصابته بقطع في وتر أكيليس، قائلا "أسافر إلى ألمانيا خلال أسبوع، وأتخلى عن العكاز بعد أسبوع والجهاز الطبي بعد 3 أسابيع".

وأشار "لقد عدت بعد غياب 8 شهور، وكنت المدافع الخامس، وكان لدي إصرار على العودة بقوة، ولعبت مباراتين ضد الاتحاد والإسماعيلي، ولم أتوقع أن أشارك في المباراة الثالثة على التوالي".

وأتم تصريحاته "أسعدني كلام فايلر، بأن الفريق يحتاجني الفترة القادمة، وقال لي أنت من القلائل الذين لم يسألوا وسعدت أنه انتبه لذلك، وفاجأني بقيدي في القائمة الإفريقية ثم إشراكي في المباريات".

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