فحوصات جديدة لـ نيدفيد في ألمانيا.. الأهلي يعلن مستجدات رباعي الفريق المصاب

أعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي عن مستجدات رباعي مصاب في الفريق، قبل مواجهة بيراميدز يوم الخميس في الدوري.

كريم نيدفيد النادي : الأهلي الأهلي

وقال الموقع الرسمي للأهلي: "كريم وليد (نيدفيد) سافر إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية، حيث أكد الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب سيخضع لفحص طبي بعد ٤٨ ساعة لتحديد برنامجه التأهيلي خلال الفترة المقبلة قبل المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات".

وأضاف "يذكر أن نيدفيد ينفذ برنامجا علاجيا وتأهيليا بعد جراحة غضروف الركبة التي أجراها في ألمانيا بعد تعرضه للإصابة أثناء مباراة مصر للمقاصة، الموسم الماضي".

وتعرض نيدفيد لإصابة في غضروف الركبة ضد مصر للمقاصة، في أبريل الماضي، ويغيب منذ ذلك الحين عن الأحمر، وسافر 3 مرات إلى ألمانيا للخضوع لجراحتين وإجراء فحوصات طبية.

الأهلي أيضا أعلن أن أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ للتخلص من آلام الكاحل التي أبعدته عن لقاء الهلال السوداني الأخير.

وأكد الجهاز الطبي أن اللاعب سيستمر في تنفيذ برنامجه التأهيلي يومي الثلاثاء والأربعاء بشكل منفرد، وبعدها يخضع لفحص طبي لتحديد إمكانية لحاقه بمباراة بيراميدز المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي.

أما بالنسبة لرمضان صبحي، فقال خالد محمود طبيب الفريق إنه سيشارك تدريجيا في التدريبات الجماعية للفريق وتدريبات الكرة خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه بدنيا وطبيا للمباريات بعد تعافيه نهائيا من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

وأشار محمود إلى أن اللاعب لن يلحق بمباراة بيراميدز المقبلة، وستتحدد مشاركته مع الفريق في المباريات وفق حالته ابتداء من مباراة طلائع الجيش ضمن الجولة القادمة.

جونيور أجايي جناح الفريق سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق يوم الثلاثاء على ملعب التتش، حيث تغيب عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق يوم الإثنين بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة.

وأوضح الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب حصل على أدوية للبرد وراحة حتى يتثنى له المشاركة في مران اليوم واللحاق بمباراة بيراميدز.

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