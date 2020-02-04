مران الزمالك - كارتيرون يحاضر اللاعبين.. عودة ساسي وغياب مصطفى محمد

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 - 12:08

كتب : أحمد شوقي صلاح

فرجاني ساسي - الإنتاج الحربي - الزمالك

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران الثلاثاء في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في مقر النادي.

وشارك فرجاني ساسي لاعب الوسط في المران بعدما غاب الإثنين بإذن من الجهاز الفني، وبات التونسي جاهزا لمواجهة حرس الحدود يوم الأربعاء في الدوري المصري الممتاز.

بينما حصل مصطفى محمد مهاجم الفريق على راحة بإذن من كارتيرون خاصة أنه يغيب عن مباراة الحدود بسبب الإيقاف.

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وشرح كارتيرون قبل المران بعض الأمور الفنية للاعبين المراد تطبيقها ضد ضيفه الحدود في ملعب القاهرة بالجولة 16 للدوري.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب الدوري ورصيده 25 نقطة.

ويأمل الفارس الأبيض تصحيح مساره المحلي بعدما تعادل في الجولة الماضية بهدف لمثله أمام وادي دجلة.

وبعد الحدود، يحل الزمالك ضيفا على الإسماعيلي قبل أن يتجه إلى قطر استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في كأس السوبر الإفريقي في 14 فبراير.

ومن الدوحة إلى أبو ظبي لمقارعة الأهلي في كأس السوبر المصري في 20 فبراير.

وينتظر الزمالك يوم الأربعاء قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا للتعرف على منافسه المقبل في البطولة القارية.

وسيلعب الزمالك ضد النجم الساحلي التونسي أو الترجي أو ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

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