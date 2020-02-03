قائد مانشستر سيتي: ليفربول توج بلقب الدوري عمليا

يعتقد فيرناندينيو قائد مانشستر سيتي أن ليفربول حصد لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم عمليا.

يتبقى 13 جولة على نهاية الموسم وليفربول يغرد في الصدارة بفارق 22 نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي.

وقال فيرناندينيو في تصريحات لشبكة ESPN: "لقد توج ليفربول عملياً بلقب الدوري، مع هذا الفارق الكبير في الصدارة".

وأضاف "نحن بحاجة إلى توخي الحذر لأنه من الآن وحتى نهاية الموسم، قد نخسر المزيد من النقاط، مما يؤدي لخسارة مركز الوصافة أيضا".

ولا يستبعد البرازيلي تقهقر سيتي أكثر، حين أوضح "قد ننتهي الموسم خارج المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا".

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واختتم "أتمنى أن نحصل على الدعم اللازم من جماهيرنا في المباراة المقبلة لأننا نحتاج ذلك بشدة".

ويستعد سيتي لملاقاة وست هام يونايتد يوم الأحد المقبل ضمن الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

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