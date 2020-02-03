علي جبر يوضح لـ في الجول سبب منح حذائه للاعب نواذيبو وليس قميصه

الإثنين، 03 فبراير 2020 - 12:32

كتب : FilGoal

علي جبر - نواذيبو - بيراميدز

قال علي جبر مدافع بيراميدز إن منحه لحذائه للاعب نواذيبو خلال مواجهة الفريقين في الكونفدرالية أمر طبيعي للغاية، وأوضح أيضا سبب منحه الحذاء وليس القميص. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح مدافع منتخب مصر قائلا: "أثناء المباراة طلب مني اللاعب الحصول على حذائي".

وأضاف "اتجهت إليه عقب صافرة النهاية ومنحته حذائي".

أخبار متعلقة

فايلر يطمئن على جاهزية رمضان صبحي لـ بيراميدز.. وفحص طبي لحسم مشاركة ثنائي الدفاع مدرب نواذيبو: أتمنى حصد بيراميدز للقب الكونفدرالية لاعب نواذيبو يحصل على حذاء علي جبر بعد نهاية المباراة

وواصل "لماذا ليس القميص كالمعتاد؟ لأن أحد مسؤولي الفريق طلب الحصول عليه وجاء فعلا وأخذه في غرفة الملابس".

وأتم "فعلت ما علي فعله فقط، هذه الأمور تحدث دائما في كرة القدم، استغربت فقط ردود الأفعال كانت لقطة طبيعية".

موسى ساماكي مدافع نواذيبو الموريتاني حصل على حذاء علي جبر عقب صافرة النهاية مباشرة، في المباراة التي فاز بها بيراميدز بنتيجة 1-0.

وتأهل بيراميدز كأول مجموعته، والمصري البورسعيدي في المركز الثاني، وينتظر الفريقان القرعة يوم 5 من الشهر الجاري لمعرفة خصميهما في ربع النهائي.

جبر صاحب الـ31 عاما لعب خلال الموسم الجاري في 16 مباراة مع بيراميدز، في كل المسابقات.

طالع أيضا

إكرامي مصدوم من قرار نجله

أين يذهب شريف إكرامي؟

مواعيد مباريات الإثنين

برشلونة يسقط ليفانتي بثنائية مراهقه

إنتر يستعيد وصافة الدوري

الزمالك يكشف رد كاف على طلباته بشأن السوبر

في إفريقيا الكونفدرالية بيراميدز

نرشح لكم

أخر الأخبار

ساري: وضع ديبالا على مقاعد البدلاء صعب للغاية 10 دقيقة | أوروبا
مران الأهلي - جلسة مطولة بين فايلر وإكرامي.. غياب فتحي وأجايي ومشاركة ياسر 20 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - أسوان (1) - (0) الإسماعيلي.. فادي فريد يباغت الدراويش 22 دقيقة | الدوري المصري
قائد سيتي: نحتاج إلى التماسك كفريق 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تنس - دجوكوفيتش يستعيد صدارة التصنيف ويقترب من الرقم التاريخي.. ومركز قياسي للتونسية أنس 44 دقيقة | رياضات أخرى
حارس يونايتد السابق: إيجالو قد يكون مثل كانتونا ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أزارو ينفجر: لا أفهم سبب ما فعله فايلر معي.. وهذا موقفي من الانضمام لـ الزمالك 2 في الجول يوضح – لماذا سيكون تقرير الحكم مفصليا في أزمة الأهلي والهلال.. وموقف المجموعة 3 "فوق الأعناق يا تريزيجيه".. هدف مصري 100% يصطاد ذئاب ليستر ويرسل أستون فيلا إلى ويمبلي 4 رسالة وداع مؤثرة.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي في نهاية الموسم

قد ينال إعجابك