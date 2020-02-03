علي جبر يوضح لـ في الجول سبب منح حذائه للاعب نواذيبو وليس قميصه

قال علي جبر مدافع بيراميدز إن منحه لحذائه للاعب نواذيبو خلال مواجهة الفريقين في الكونفدرالية أمر طبيعي للغاية، وأوضح أيضا سبب منحه الحذاء وليس القميص. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح مدافع منتخب مصر قائلا: "أثناء المباراة طلب مني اللاعب الحصول على حذائي".

وأضاف "اتجهت إليه عقب صافرة النهاية ومنحته حذائي".

وواصل "لماذا ليس القميص كالمعتاد؟ لأن أحد مسؤولي الفريق طلب الحصول عليه وجاء فعلا وأخذه في غرفة الملابس".

وأتم "فعلت ما علي فعله فقط، هذه الأمور تحدث دائما في كرة القدم، استغربت فقط ردود الأفعال كانت لقطة طبيعية".

موسى ساماكي مدافع نواذيبو الموريتاني حصل على حذاء علي جبر عقب صافرة النهاية مباشرة، في المباراة التي فاز بها بيراميدز بنتيجة 1-0.

وتأهل بيراميدز كأول مجموعته، والمصري البورسعيدي في المركز الثاني، وينتظر الفريقان القرعة يوم 5 من الشهر الجاري لمعرفة خصميهما في ربع النهائي.

جبر صاحب الـ31 عاما لعب خلال الموسم الجاري في 16 مباراة مع بيراميدز، في كل المسابقات.

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