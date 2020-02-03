كيف يسهم حسم ليفربول المبكر للدوري في الحفاظ على لقب دوري الأبطال

الإثنين، 03 فبراير 2020 - 16:49

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - توتنام

يحتاج منافسو ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي لمعجزة إلهية حتى يخسر الريدز اللقب هذا الموسم، لكن انتهاء المنافسة مبكرا سيزعج منافسي فريق يورجن كلوب على لقب دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يغرد في صدارة الدوري بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي ويحتاج لمواصلة انتصاراته حتى لقاء كريستال بالاس في الجولة 31 يوم 21 مارس ليتوج باللقب رسميا قبل 7 جولات من نهاية الموسم، في حالة فوز سيتي بكل مبارياته المقبلة.

بينما يستعد ليفربول لملاقاة أتليتكو مدريد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الذي يدافع فيه عن لقبه، يومي 18 فبراير و11 مارس المقبلين.

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وفي حالة حسم ليفربول للقب الدوري في هذا التاريخ أو قبله سيتفرغ كلوب للتركيز على لقب دوري الأبطال.

سيأتي التتويج في توقيت مثالي لليفربول الذي يلعب مباراتي ربع النهائي (في حالة عبور عقبة أتليتكو) يومي 7 أو 8 أبريل، و14 أو 15 أبريل، وذلك في ظل استراحة المحاربين التي سيحصل عليها الفريق عقب التتويج بالدوري رسميا.

لو واصل رفاق محمد صلاح المسيرة سيلعبون ضد منافسهم في نصف النهائي يومي 28 أو 29 أبريل، و5 أو 6 مايو.

سيكون ملعب أتاتورك في اسطنبول شاهدا على المباراة النهائية لدوري الأبطال هذا الموسم يوم 30 مايو المقبل.

تأهل الريدز لهذه المباراة سيكتب المشاركة الثالثة على التوالي في نهائي البطولة الأقوى على صعيد الأندية.

فقد خسر ليفربول من ريال مدريد بنتيجة 1-3 في نهائي 2018، قبل أن يتوج بلقب 2019 بالفوز على توتنام 2-0.

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