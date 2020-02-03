مران الزمالك - جاهزية بنشرقي لحرس الحدود.. راحة سلبية لـ ساسي

الإثنين، 03 فبراير 2020 - 15:19

كتب : أحمد شوقي صلاح

أشرف بنشرقي - الزمالك - زيسكو

تأكد الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون من جاهزية أشرف بنشرقي للمواجهة المقبلة أمام حرس الحدود عقب تعافيه من الإصابة.

وعانى بنشرقي من إصابة عضلية قبل مواجهة مازيمبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ليغيب عن مباريات الفريق.

وشارك بنشرقي في المران الجماعي استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الأربعاء المقبل بالجولة الـ 16 من الدوري المصري.

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وعقد كارتيرون جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران وتحدث عن أهمية المواجهات المقبلة في الدوري وضرورة حصد النقاط.

وشدد كارتيرون على غلق الصفحة الإفريقية في الوقت الحالي، وذلك بعد تأهل الزمالك لربع النهائي.

ومنح كارتيرون راحة للاعبين الذين كانوا ضمن رحلة أنجولا من التدريبات الجماعية باستثناء الماسي محمد عنتر ومحمود حمدي الونش ويوسف إبراهيم أوباما ومحمد أوناجم وكابونجو كاسونجو.

وحصل التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق على راحة من التدريبات الجماعية بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة من 13 مباراة فقط وله مباراتين مؤجلتين.

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