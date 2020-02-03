الهلال يخاطب كاف لتوضيح موقفه في مباراة الأهلي.. ويشكو الحكم

أعلن نادي الهلال السوداني عبر قناته مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" صباح اليوم الإثنين لتوضيح موقف النادي بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراته أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الهلال مع الأهلي بهدف لكل منهما في ختام دور المجموعات ليفشل الأزرق في التأهل لربع النهائي بمباراة شهدت أحداث شغب تسببت في إيقاف اللقاء 10 دقائق كاملة.

وأوضح نادي الهلال عبر خطابه للكاف أنه غير مسئول عما بدر من بعض الجماهير خلال اللقاء.

وتقدم الهلال بشكوى رسمية ضد رضوان جيد حكم اللقاء بسبب سوء إدارته للمباراة -من وجهة نظر النادي السوداني- وتعسفه ضد النادي.

وذكر النادي السوداني في خطابه أن الحكم المغربي سبق له إدارة مواجهة الهلال والنجم الساحلي التونسي في الكونفدرالية الموسم الماضي واحتسب 3 ركلات ترجيح ضد فريقهم.

وكان لقاء الأهلي والهلال في السودان قد شهد إلقاء مقذوفات من الجماهير داخل ملعب المباراة بالإضافة لاقتحام بعض الأشخاص للملعب مما استدعى إيقاف اللقاء.

وأنهى الهلال السوداني المجموعة في المركز الثالث برصيد 10 نقاط بينما الأهلي حل ثانيا بـ11 نقطة وتصدر النجم الساحلي المجموعة بـ 12 نقطة.

وينتظر الأهلي مواجهة أحد فرق صن داونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي في ربع النهائي.

وتقام قرعة ربع نهائي بطولتي الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا مساء الأربعاء المقبل في أحد الفنادق بمصر.

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