فايلر وعبد الحفيظ يغادران مران الأهلي قبل نهايته للاجتماع مع الخطيب

غادر السويسري ريني فايلر المدير الفني للأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، مران الفريق اليوم الإثنين قبل نهايته بوقت كبير.

وغادر فايلر وعبد الحفيظ المران للاجتماع مع رئيس النادي محمود الخطيب، للحديث عن أحوال الفريق والمرحلة المقبلة التي ستشهد مواجهات هامة للأحمر.

الأهلي يواجه بيراميدز يوم الخميس، ثم يواجه طلائع الجيش، المصري، الزمالك في السوبر، ثم دربي آخر في الدوري، قبل خوض مباراة ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال، وذلك في شهر فبراير.

وتأهل الأهلي إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الهلال السوداني في الخرطوم 1-1، كوصيف للنجم الساحلي عن المجموعة الأولى.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة تريب الدوري الممتاز برصيد ٣٦ نقطة جمعهم من الفوز في ١٢ مباراة متتالية.

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