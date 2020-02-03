تعرف على وضع صلاح بين أقرانه في الدوري الإنجليزي بعد 25 جولة

الإثنين، 03 فبراير 2020 - 15:04

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر يونايتد

مباراة بعد أخرى، يقدم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول مع فريقه في الدوري الإنجليزي ما ينفى تماما الأقاويل التي تشير إلى تراجع مستواه هذا الموسم.

صلاح فرض نفسه على عناوين الأخبار مؤخرا بتألقه مع ليفربول بالدوري الإنجليزي الذي اقترب بشدة من التتويج بلقبه.

أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي وسط أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي.

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ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح مقارنة بأفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي حتى الجولة 25.

أكثر من سجل حتى الآن

1- جيمي فاردي (17 هدفا)

2- سيرجيو أجويرو (16 هدفا)

3- محمد صلاح (14 هدفا)

3- بيير إيمريك أوباميانج (14 هدفا)

3- داني إنجز (14 هدفا)

3- ماركوس راشفورد (14 هدفا)

7- تامي إبراهام (13 هدفا)

أكثر من صنع الأهداف

1- كيفن دي بروين (15 هدفا)

2- ترينت ألكسندر-أرنولد (10 أهداف)

9- محمد صلاح (6 أهداف)

أكثر من سدد على المرمى

1- محمد صلاح (37 تسديدة)

2- ماركوس راشفورد (34 تسديدة)

3- روبرتو فيرمينو (33 تسديدة)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام

1- محمد صلاح (85 تسديدة)

2- راؤول خيمينيز (81 تسديدة)

3- روبرتو فيرمينو (77 تسديدة)

أكثر من شارك في الدوري الإنجليزي (عدد الدقائق)

1- هناك 19 لاعبا شاركوا في كامل دقائق مباريات فرقهم بالجولات الـ25.

85- صلاح لعب 1886 دقيقة.

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