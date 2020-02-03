تقرير يوضح: لماذا لم يضم سيتي مدافعا في يناير

الإثنين، 03 فبراير 2020 - 15:48

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

لم يتحرك مانشستر سيتي لضم قلب دفاع خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية عكس ما كان متوقعا، الأمر الذي أثار التساؤلات، لكن صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" أجابت عن السؤال الكبير والتساؤلات الأخرى الناجمة عنه.

الصحيفة الإنجليزية نشرت تقريرا، أوضحت فيه أن مانشستر سيتي خشى الوقوع تحت طائلة اللعب المالي النظيف، بجانب أن النادي فضل أن يجري تغييرات في تشكيله خلال الصيف مع أولوية ضم المدافع في تلك النافذة.

وأرجع التقرير ابتعاد سيتي عن السوق الشتوية، لأنه من النادر أن يجد مدافعا جيدا بقيمة مناسبة في يناير، خاصة وأن الأندية التي تنافس على الألقاب لن تترك أفضل لاعبيه خاصة في ذلك المركز الحيوي يرحلون في وسط الموسم.

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وكان سيتي قد ضم لابورتي من أتليتك بلباو في يناير 2018 بمبلغ 57 مليون جنيه إسترليني، لكن الصحيفة أوضحت أن النادي الإنجليزي كان يرى أنها قيمة مناسبة للغاية مقارنة بجودة اللاعب.

ومع عودة لابورت للمشاركة في المباريات، لم يجد النادي حاجة ماسة لضم مدافع فورا إلى تشكيله خاصة وأن هناك الثنائي إريك جارسيا وتايلور هاروود بيلز، بجانب بقية اللاعبين في مركز قلب الدفاع.

واختتم التقرير بـ "ضم أي مدافع فقط من أجل الحاجة لضم مدافع، لم يكن قط حلا مطروحا لدى إدارة سيتي، لأن النادي يرغب في ضم لاعب ذو جودة مناسبة له، لذا الإجابة دائما هي السوق الصيفية".

لابورت صاحب الـ25 عاما تعرض للإصابة خلال مواجهة برايتون في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي في شهر أغسطس الماضي، وعاد للمشاركة مع الأزرق السماوي في الجولة الـ24 ضد شيفيلد يونايتد في انتصار فريقه بنتيجة 1-0 ولعب لـ78 دقيقة.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة وست هام يونايتد يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

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