مران الأهلي - جلسة مطولة بين فايلر وإكرامي.. غياب فتحي وأجايي ومشاركة ياسر

عاد الأهلي للتدريبات الجماعية من جديد بعد راحة سلبية أمس الأحد، بسبب وصول اللاعبين من السودان صباحا، وشهد مران الإثنين جلسة مطولة بين اللاعب شريف إكرامي وريني فايلر مدرب الفريق.

وكان الأهلي قد تعادل مع الهلال السوداني بهدف لكل منهما في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ليتأهل الأحمر لربع نهائي المسابقة في انتظار منافسه بالقرعة المقرر إقامتها الأربعاء المقبل.

وبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة 16 من الدوري المصري.

وشهد المران مشاركة ياسر إبراهيم مدافع الفريق بعد التعرض لخياطة وغرز في الرأس.

وكان ياسر إبراهيم قد أصيب في مواجهة الأهلي والهلال السوداني في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وغاب أحمد فتحي بسبب الإصابة واكتفى بجلسة في صالة الألعاب الرياضية وجونيور أجايي بسبب نزلة برد.

وأدى لاعبو الأهلي تدريبات استشفائية في بداية المران للتخلص من حالة الإجهاد.

وعقد فايلر جلسة مطولة مع شريف إكرامي قبل أن يعقد محاضرة للاعبي الفريق، وسمح فايلر لإكرامي التحدث مع اللاعبين في تلك الجلسة.

وكان إكرامي قد أوضح قراره بالرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري عند انتهاء تعاقده.

وينفرد الأهلي بصدارة الدوري المصري بالعلامة الكاملة بـ 36 نقطة من 12 مباراة خاضهم الفريق وبفارق 4 نقاط عن المقاولون العرب.

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