قائد سيتي: نحتاج إلى التماسك كفريق

الإثنين، 03 فبراير 2020 - 13:59

كتب : FilGoal

ستيفن بيرجوين - توتنام - مانشستر سيتي

يعتقد فرناندينيو قائد مانشستر سيتي أنه فريقه بحاجة للتماسك بعدما تلقى خسارته السادسة في الدوري الإنجليزي على يد توتنام.

يبدو أن سيتي يريد تسليم لقب الدوري الإنجليزي قبل نهاية الموسم بعدة جولات، بعدما أصبح الفارق في الصدارة 22 نقطة.

وقال فرناندينيو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الأداء كان جيداً، لعبنا بنفس الطريقة التي لعبنا بها هذا الموسم من خلال الاعتماد على خلق الكثير من الفرص، لكن في النهاية لم تكن النتيجة التي أردناها".

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وأضاف البرازيلي "الآن نحتاج إلى التماسك كفريق".

وواصل "خلقنا فرصا كثيرة خاصة في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني حرمتنا العارضة من التسجيل، وأضعنا ركلة جزاء، كانت مباراة غريبة".

وأكمل "كان أمامنا فرصة لتسجيل 3 أهداف على الأقل في الشوط الأول، لكن النتيجة يجب قبولها، علينا الآن العودة إلى التدريب والتحسن".

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