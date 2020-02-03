إكرامي: مذهول ومصدوم من قرار شريف.. سأرفض مبرراته إذا لم تكن مقنعة

أقسم إكرامي أحمد الشحات نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر بعدم معرفته بقرار نجله شريف بالرحيل عن القلعة الحمراء.

شريف إكرامي أعلن اليوم الأحد رحيله عن الأهلي مع نهاية الموسم الحالي. (طالع التفاصيل)

وقال إكرامي: "أقسم بالله فوجئت من إعلان شريف إكرامي بالرحيل عن الأهلي. مذهول ومصدوم من قراره".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة DMC "فوجئت مثل الجميع بقرار إكرامي ولم أر شريف منذ عودة بعثة الأهلي من السودان".

وتابع "أعرف شريف إكرامي جيدا وأعرفه أنه يفكر جيدا قبل اتخاذ أي قرار. لم أتحدث معه وصدمت من قراره".

وأشار "لا أقدر على موافقة إكرامي في قراره أو الوقوف ضده إلا عندما أعرف مبرراته أولا".

وأوضح "سأعرف مبررات شريف إكرامي أولا، وإذا لم تكن مقنعة بالنسبة لي سأقول له "لا". لابد أن أتحدث معه أولا".

video:1

صاحب الـ36 عاما من أبناء قطاع ناشئي الأهلي، ورحل عنه في 2005 إلى فينورد الهولندي كما لعب معارا لأنقرة جوتشو التركي.

إكرامي عاد إلى مصر في 2009 عبر بوابة الجونة، قبل أن يعود إلى بيته الأصلي بعدها بعام.

ومع الأهلي، حمل شريف إكرامي 7 ألقاب لحساب الدوري المصري، ولقب كأس مصر، و5 ألقاب سوبر محلي، بجانب لقبين لحساب دوري أبطال إفريقيا ولقب للكونفدرالية الإفريقية ولقبين للسوبر الإفريقي.

وحرس إكرامي مرمى الأهلي في 271 مباراة إجمالا، كما خاض 24 مباراة دولية مع منتخب مصر.

أنا شريف إكرامي.. حلقات سيرة ذاتية قدمها FilGoal.com مع الحارس المخضرم

اقرأ ايضا:

هل يرحل جاريدو عن تدريب النجم

هل يرحل جروس عن أهلي جدة؟

متى يحسم ليفربول الدوري رسميا

مورينيو يقهر جوارديولا

مكان تنظيم النسختين المقبلتين لحفل الأفضل في إفريقيا