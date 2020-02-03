كلوب مدافعا عن صلاح: لم يكن أنانيا ضد ساوثامبتون

الإثنين، 03 فبراير 2020 - 08:55

كتب : FilGoal

محمد صلاح - كلوب

دافع يورجن كلوب مدرب ليفربول عن محمد صلاح نجم الفريق ضد من يتهمون الأخير بالأنانية في الملعب وتفضيله تسجيل الأهداف بنفسه بدلا من منح زملائه فرصة أفضل لهز شباك المنافسين.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال الألماني في تصريحات صحفية:"قبل أسبوع كان الناس يتحدثون عن صلاح. لم يكن أنانيا أبدا، أو أناني أكثر من اللازم".

وواصل المدرب الأسبق لدورتموند "مهاجم في المكان الصحيح، شاهدنا صلاح يسجل أهدافا وهو محاط بأربعة لاعبين، يجد الطريق للمرمى".

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واستمر "وحين لا تسجل يقول الناس كان عليك أن تمرر إلى هنا أو هناك. لم يكن أنانيا ضد ساوثامبتون، استعاد الكرة ليستطيع التسجيل".

وواصل صلاح (27 عاما) التألق بثنائية في شباك ساوثامبتون عززت تصدر ليفربول لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الوصيف.

ورفع صلاح رصيده إلى 14 هدفا في البطولة مبتعدا بثلاثة أهداف فقط عن جيمي فاردي نجم ليستر سيتي متصدر ترتيب الهدافين.

وبعد سحق ساوثامبتون برباعية يوم السبت بدأ ليفربول عطلته الشتوية لكنه مضطر يوم الثلاثاء لمواجهة ضيفه شروسبري تاون في إعادة الدور 32 من كأس الاتحاد.

ويستأنف بطل أوروبا مباريات الدوري في 15 فبراير حين يواجه مضيفه نورويتش سيتي.

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