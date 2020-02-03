فايلر يطمئن على جاهزية رمضان صبحي لـ بيراميدز.. وفحص طبي لحسم مشاركة ثنائي الدفاع

من المنتظر أن يقوم السويسري ريني فايلر المدير الفني للأهلي بالاطمئنان على جاهزية رمضان صبحي جناح الفريق، لحسم إمكانية وضعه في حساباته لمباراة بيراميدز في الجولة 16 من الدوري، من عدمها.

وقال الموقع الرسمي للأهلي إن فايلر فضل عدم اصطحاب اللاعب في رحلة السودان الأخيرة لمواجهة الهلال السوداني لمنحه مزيد من الوقت قبل إعلان جاهزيته الفنية و البدنية.

وعاد رمضان صبحي للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية قبل السفر إلى السودان بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز رمضان صبحي بشكل تدريجي في الفترة المقبلة، في ظل الارتباطات المحلية القوية التي تنتظر الفريق هذا الشهر بداية من مباراة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل.

رمضان الذي أصيب قبل 6 أسابيع بمزق في العضلة الخلفية، قد يعود أمام بيراميدز في انتظار شهر ناري للأهلي يواجه فيه أيضا طلائع الجيش، المصري، الزمالك في السوبر، ثم دربي آخر في الدوري، قبل خوض مباراة ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال.

وفي الوقت نفسه، يخضع أحمد فتحي الظهير الأيمن المخضرم وياسر إبراهيم قلب دفاع الفريق، لفحص طبي لحسم قدرتهما على مواجهة بيراميدز.

وكان أحمد فتحي قد غاب عن مواجهة الهلال السوداني الأخيرة يوم السبت؛ بسبب شكواه من آلام كاحل القدم في حين تعرض ياسر إبراهيم للإصابة في الرأس خلال نفس المباراة.

ويتصدر الأهلي بطولة الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة قبل مواجهة بيراميدز المقرر إقامتها الخميس المقبل.

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