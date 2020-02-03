طارق سليمان يتوقع 3 أندية قد ينضم لها شريف إكرامي.. وموقف الزمالك والمصري

توقع طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق ثلاثة أندية قد ينضم لها شريف إكرامي عقب رحيله عن القلعة الحمراء.

شريف إكرامي أعلن اليوم الأحد رحيله عن الأهلي مع نهاية الموسم الحالي. (طالع التفاصيل)

وقال طارق سليمان: "أتحدث مع إكرامي كثيرا ولكنني فوجئت مثل الجميع بقرار رحيله عن الأهلي".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "أعرف شريف جيدا وأعرف أنه يدرس كل قرارات بشكل جيد جدا. هو يرغب في المشاركة بكل تأكيد ولا يزال الوقت أمامه لذلك".

وعقب طارق سليمان على (أندية داخل مصر قد يلعب لها إكرامي بعد الأهلي؟) قائلا: "من وجهة نظري الشخصية وبالنظر لاستقرار الأندية وحالة الهدوء وقلة الضغوط، إكرامي قد يكون لها دورا مع الجونة أو بيراميدز أو سموحة".

وتابع "الجونة وبيراميدز مستقران للغاية وفي حالة هدوء دائم ولا يوجد الضغط الجماهيري مثلما يوجد في الاتحاد السكندري والإسماعيلي على سبيل المثال".

ويرى طارق سليمان: "من المستحيل أن يلعب إكرامي في المصري. أعلم طريقة تفكير شريف إكرامي".

وعن (هل من الممكن أن يكون الزمالك ضمن خيارات شريف إكرامي؟) أجاب مدرب حراس الأهلي السابق "أعتقد من الصعب للغاية حدوث ذلك بسبب انتماء شريف إكرامي الشديد لـ الأهلي".

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صاحب الـ36 عاما من أبناء قطاع ناشئي الأهلي، ورحل عنه في 2005 إلى فينورد الهولندي كما لعب معارا لأنقرة جوتشو التركي.

إكرامي عاد إلى مصر في 2009 عبر بوابة الجونة، قبل أن يعود إلى بيته الأصلي بعدها بعام.

ومع الأهلي، حمل شريف إكرامي 7 ألقاب لحساب الدوري المصري، ولقب كأس مصر، و5 ألقاب سوبر محلي، بجانب لقبين لحساب دوري أبطال إفريقيا ولقب للكونفدرالية الإفريقية ولقبين للسوبر الإفريقي.

وحرس إكرامي مرمى الأهلي في 271 مباراة إجمالا، كما خاض 24 مباراة دولية مع منتخب مصر.

أنا شريف إكرامي.. حلقات سيرة ذاتية قدمها FilGoal.com مع الحارس المخضرم

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