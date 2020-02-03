حارس يونايتد السابق: إيجالو قد يكون مثل كانتونا

قال مارك بوسينيتش حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق إن انضمام أوديون إيجالو إلى فريقه قد يحول موسم الفريق تماما مثل انضمام إريك كانتونا في الماضي قادما من ليدز يونايتد. وذلك في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس".

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وصرح بوسينيتش قائلا: "تلك صفقة طوارئ، يمكنني تفهم حديث الناس حول طريقة الانتداب، حسنا كان النادي مضطرا بعد إصابة ماركوس راشفورد".

وأضاف "تواجد مانشستر يونايتد ضمن المراكز الأربعة الأولى مازال ممكنا".

وواصل "إيجالو انضم للفريق وليس لديه أي شيء يخسره، ولا أحد يتوقع منه أي شيء، لكن النادي احتاج بكل تأكيد للاعب في ذلك المركز".

وأكمل "لا تعلم أبدا ما سيحدث".

وأتم "منذ وقت طويل وقع مانشستر يونايتد مع لاعب فرنسي، إريك كانتونا، ولم يتوقع منه أحد الكثير وانتهى به المطاف بأن يصبح أحد أنجح مواسم النادي على الإطلاق".

مارك بوسينيتش انضم إلى أكاديمية مانشستر يونايتد قادما من أكاديمية سيدني كرواتيا، واستمر بين صفوف الشياطين الحمر في الفترة من 1989 وحتى 1991 حينما تم تصعيده للفريق الأول ورحل عن الفريق عام 1991.

قبل أن يضمه مانشستر يونايتد مجددا بعد فترة مع أستون فيلا ورحل عام 2001 إلى تشيلسي، وحقق مع الشياطين الحمر لقب الدوري الإنجليزي وكأس الانتركونتيننتال.

إيجالو صاحب الـ30 عاما انضم إلى مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

كانتونا والذي كان في الـ26 من عمره وقتها انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من ليدز في نوفمبر 1992 بمبلغ 1.2 مليون جنيه إسترليني وحقق الفريق خلال موسمه الأول لقب الدوري الإنجليزي، كما حصد النجم الفرنسي بعد ذلك لقب الدوري 3 مرات أخرى والدرع الخيرية 3 مرات وكأس الاتحاد مرتين.

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