مدرب صن داونز: دقة التمرير سر التفوق على فرق شمال إفريقيا.. وحذاري من الكرات العالية

الإثنين، 03 فبراير 2020 - 13:01

كتب : FilGoal

موسيماني

أوضح بيتسو موسيماني مدرب نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي الطريقة التي يتبعها حين يواجه فريقا عربيا، والتي منحته كثيرا التفوق على أندية شمال القارة.

وقال موسيماني (55 عاما) في تصريحات نقلتها صحيفة KickOff الجنوب إفريقية:"الطريقة الوحيدة التي عليك اتباعها حين تواجه فريقا من شمال إفريقيا هي التمركز الجيد للاعبين من أجل الحفاظ على الكرة، فهم لا يحبون الركض خلف الكرة".

وواصل المدرب المتوج بدوري أبطال إفريقيا 2016 مع صن داونز "هنا يفضل الناس استقبال اللعب منتظرين معاقبتك بهجوم مرتد أو إثنين، تعرفون القصة. لكن فرق شمال إفريقيا، الوداد مثلا، تسيطر. الأهلي يسيطر، الترجي يسيطر. لذا لا تمنحهم الكرة واجعلهم يركضون خلفها".

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واستمر موسيماني الذي ينتهي عقده الحالي مع صن داونز في يونيو المقبل "الطقس حار هنا. حين تراهم يعانون تعرف أنك تسير في الطريق الصحيح. إذا جعلت الكرة عالية ستواجه صعوبات لأنهم يجيدون ألعاب الهواء".

وأتم مدرب جنوب إفريقيا السابق "لهذا حين تلعب الكرات الطولية العالية أو التمريرات العرضية العالية، يتفوقون فيها. لذا عليك أن تغير نمط المباراة حين تواجههم".

بعد تصدر صن داونز لترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا، ينتظر قرعة الأربعاء للتعرف على منافسه العربي في الدور ربع النهائي.

ويلعب صن داونز في دور الـ8 ضد الزمالك أو الأهلي أو الرجاء المغربي.

وتجد فرق إفريقيا صعوبة حين تواجه صن داونز في ملعبه، فسبق للزمالك الخسارة هناك بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب نهائي دوري الأبطال 2016.

وفي الموسم الماضي خسر الأهلي بنتيجة 5-صفر في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال.

وبلغ صن داونز الدور نصف النهائي في الموسم الماضي من البطولة قبل أن يودع أمام الوداد، لكنه في النسخة الحالية تفوق على الأخير ليتصدر مجموعته.

وسيلعب صن داونز ذهاب الدور ربع النهائي خارج أرضه في نهاية الشهر الجاري وبعد أسبوع يستضيف الإياب.

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