مواعيد مباريات الأحد 2-2-2020 والقنوات الناقلة – المصري وبيراميدز في الكونفدرالية

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأحد، والموافق 2 فبراير 2020، والقنوات الناقلة.

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الدوري الإيطالي

يبدأ اليوم مبكرا جدا في إيطاليا. يوفنتوس يلاقي فيورنتينا في الواحدة والنصف مساء. المباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت 4.

ميلان يواجه هيلاس فيرونا الساعة الرابعة عصرا. المباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت 4. في نفس التوقيت يلعب لاتسيو مع سبال عبر قناة بي إن سبورت 7.

ويختتم إنتر ميلان اليوم بالحلول ضيفا على أودينيزي الساعة العاشرة إلا ربع مساء. المباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت 4.

الدوري الإنجليزي

في إنجلترا، يلتقي أرسنال مع بيرنلي الساعة الرابعة عصرا. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2.

وستكون قمة الجولة بين توتنام ومانشستر سيتي الساعة السادسة والنصف مساء. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2.

الدوري الإسباني

أهم مباريات الدوري الإسباني ستكون بين برشلونة وليفانتي الساعة العاشرة مساء. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 3.

الكونفدرالية الإفريقية

بيراميدز يواجه نواذيبو الساعة السادسة مساء. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 9.

أما النادي المصري، فيحل ضيفا على إينوجو رينجرز الساعة التاسعة مساء، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 7.

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