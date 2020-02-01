إكرامي: اخترنا الطريق الأصعب ومن يريد اللقب عليه القتال

أشاد شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي بتأهل فريقه لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الهلال السوداني.

شريف إكرامي النادي : الأهلي الأهلي

وكتب إكرامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نتيجة إيجابية هي الأهم في دوري المجموعات تضع الأهلي في مكانه الطبيعي في دور الـ8".

وأضاف "اخترنا الطريق الأصعب وبأنفسنا تخطيناه".

وأتم "بإذن الله سنستمر حتى النهاية فمن يريد ترك بصمة في تاريخ الأهلي فليقاتل من أجل الألقاب القارية".

وتأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الهلال السوداني 1-1 في الجولة الأخيرة للمجموعات.

واحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته ويلعب في دور الـ8 ضد الترجي التونسي أو مازيمبي الكونغولي أو صن داونز الجنوب إفريقي.

وتوقفت مباراة الهلال والأهلي في الشوط الثاني بعد اقتحام عدد من جماهير الهلال لأرض الملعب قبل أن تعود مرة أخرى.(طالع التفاصيل)

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