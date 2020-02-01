ماذا ينتظر الأهلي والزمالك في ربع النهائي.. خيارات نارية

تمت المهمة، وتأهل ممثلا مصر: الأهلي، والزمالك، إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي حل ثانيا في المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة. كما احتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط.

فماذا ينتظر الأهلي والزمالك في ربع النهائي، أول أدوار خروج المغلوب؟

القُرعة تقام يوم 5 فبراير في القاهرة، وتحكمها 4 قواعد أساسية:

- المتصدرون الأربعة يواجهون الفرق صاحبة المركز الثاني.

- مسموح أن يتواجه فريقان من نفس الدولة.

- لا يمكن أن يلعب فريق أمام المتأهل الآخر من مجموعته.

- تقام مباراة الإياب على أرض المتصدر.

وبالتالي، قد نرى في ربع النهائي مواجهة تونسية تونسية بين الترجي والنجم الساحلي، وتأكد عدم تواجه الأهلي والزمالك، ولعبهما الإياب خارج ملعبيهما.

الفرق التي يمكن أن يواجهها الأهلي:

- صن داونز الجنوب إفريقي

- مازيمبي الكونغولي

- الترجي التونسي

الفرق التي يمكن أن يواجهها الزمالك:

- النجم الساحلي

- صن داونز الجنوب إفريقي

- الترجي التونسي

القُرعة ستحدد مسار كل فريق حتى المباراة النهائية، إذ لا تقام قرعة منفصلة قبل الدور نصف النهائي.

وتُلعب مباريات ذهاب ربع النهائي يومي 28، و29 فبراير. فيما تُلعب مباريات الإياب يومي 6، و7 مارس.

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