بعثة الأهلي في غرفة الملابس بانتظار إخلاء مدرجات الهلال

يتواجد لاعبو النادي الأهلي في غرفة خلع ملابس الفريق عقب مباراة الهلال.

ويتواجد لاعبو الأهلي حاليا في غرفة الملابس وبقية البعثة، ويرافقهم حسام عيسى سفير مصر في السودان.

وتنتظر بعثة الأهلي مغادرة الجماهير للمدرجات بطلب من قوات الأمن، والتي طلبت انتظارهم في غرفة الملابس لحين إخلاء المدرجات، حرصا على سلامتهم.

كان الأهلي قد تعادل مع الهلال بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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وتأهل الأهلي إلى ربع النهائي ثانيا، وخلف النجم الساحلي الذي تصدر المجموعة بالفوز على بلاتينوم.

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