طبيب الزمالك من أنجولا إلى ألمانيا للاطمئنان على زيزو

السبت، 01 فبراير 2020 - 21:10

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمود عبد العزيز - زيزو - الزمالك - النجم الساحلي

يغادر محمد أسامة طبيب نادي الزمالك مدينة لواندا الأنجولية إلى ألمانيا لمرافقة محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق المصاب.

وحسب الموقع الرسمي لنادي الزمالك، يطير محمد أسامة من لواندا إلى ألمانيا عن طريق البرتغال، ولذلك للاطمئنان على محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الفريق المصاب.

وسيلحق زيزو بطبيب الزمالك إلى ألمانيا مساء غد الأحد، وذلك لإجراء فحوصات طبية في أحد المراكز العلاجية هناك، للاطمئنان على شفائه بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبي.

أخبار متعلقة

السوبر المصري - اقتراب تذاكر الأهلي من النفاد.. ومدرجات الزمالك تنتظر في لقاء أشبه بالودي.. الزمالك يعود بنقطة من أرض بريميرو دي أجوستو تشكيل الزمالك - عواد يحمي العرين.. ومصطفى فتحي أساسي ضد بريميرو روقة لـ في الجول: طولان طلب مني الرحيل عن إنبي.. وأحلم بالعودة لـ الزمالك

زيزو تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثالثة بداية الموسم الجاري.

وكان الزمالك قد تعادل اليوم مع بريميرو دي أوجوستو بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضا

الترجي يخسر لأول مرة منذ 456 يوما

سام مرسي يقدم خدمة لـ حجازي

اقتراب تذاكر الأهلي من النفاد في السوبر المصري

صلاح يسجل مرتين وليفربول يتخطى ساوثامبتون

ريال مدريد يهزم أتليتكو في برنابيو

رئيس المقاصة: أمونيكي مدربا للفريق

في إفريقيا الزمالك محمود عبد العزيز

نرشح لكم

أخر الأخبار

خبر في الجول – خطوة تفصل أيمن عبد العزيز عن معاونة أمونيكي في المقاصة ساعة | الدوري المصري
أهداف السبت الكروي - ثنائية لـ صلاح واقتحام الجماهير لمباراة الهلال والأهلي ساعة | الدوري الإنجليزي
4 مناسبات سابقة.. ماذا يفعل الأهلي في دوري الأبطال عندما يتأهل كوصيف ساعة | إفريقيا
مواعيد مباريات الأحد 2-2-2020 والقنوات الناقلة – المصري وبيراميدز في الكونفدرالية ساعة | إفريقيا
فالنسيا يقهر سيلتا بصعوبة ويقتحم المربع الذهبي ساعة | أوروبا
غزال يُنذر ووردة يشارك في تعادل لاريسا مع كريتي 2 ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أزارو ينفجر: لا أفهم سبب ما فعله فايلر معي.. وهذا موقفي من الانضمام لـ الزمالك 2 فاجعة.. مصرع كوبي براينت في حادث صادم 3 كلوب يهاجم الاتحاد الإنجليزي.. ويؤكد عدم قيادة ليفربول ضد شوروسبري في لقاء الإعادة 4 سيناريوهات تأهل الأهلي قبل موقعة الهلال.. الخسارة قد لا تُطيح به

قد ينال إعجابك