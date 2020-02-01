طبيب الزمالك من أنجولا إلى ألمانيا للاطمئنان على زيزو

يغادر محمد أسامة طبيب نادي الزمالك مدينة لواندا الأنجولية إلى ألمانيا لمرافقة محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق المصاب.

وحسب الموقع الرسمي لنادي الزمالك، يطير محمد أسامة من لواندا إلى ألمانيا عن طريق البرتغال، ولذلك للاطمئنان على محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الفريق المصاب.

وسيلحق زيزو بطبيب الزمالك إلى ألمانيا مساء غد الأحد، وذلك لإجراء فحوصات طبية في أحد المراكز العلاجية هناك، للاطمئنان على شفائه بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبي.

زيزو تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثالثة بداية الموسم الجاري.

وكان الزمالك قد تعادل اليوم مع بريميرو دي أوجوستو بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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