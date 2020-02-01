طبيب الزمالك من أنجولا إلى ألمانيا للاطمئنان على زيزو
السبت، 01 فبراير 2020 - 21:10
كتب : أحمد شوقي صلاح
يغادر محمد أسامة طبيب نادي الزمالك مدينة لواندا الأنجولية إلى ألمانيا لمرافقة محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق المصاب.
محمود عبد العزيز
النادي : الزمالك
وحسب الموقع الرسمي لنادي الزمالك، يطير محمد أسامة من لواندا إلى ألمانيا عن طريق البرتغال، ولذلك للاطمئنان على محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الفريق المصاب.
وسيلحق زيزو بطبيب الزمالك إلى ألمانيا مساء غد الأحد، وذلك لإجراء فحوصات طبية في أحد المراكز العلاجية هناك، للاطمئنان على شفائه بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبي.
زيزو تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثالثة بداية الموسم الجاري.
وكان الزمالك قد تعادل اليوم مع بريميرو دي أوجوستو بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
اقرأ أيضا
الترجي يخسر لأول مرة منذ 456 يوما
اقتراب تذاكر الأهلي من النفاد في السوبر المصري
صلاح يسجل مرتين وليفربول يتخطى ساوثامبتون
ريال مدريد يهزم أتليتكو في برنابيو