تريزيجيه يشارك في سقوط أستون فيلا.. وإثارة الـ 16 هدفا

شارك محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" في خسارة فريقه أستون فيلا أمام بورنموث.

بورنموث انتصر على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي.

وجلس تريزيجيه على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 80، بينما لم يشارك أحمد المحمدي في المباراة.

بورنموث تقدم أولا عن طريق فيليب بيلينج في الدقيقة 37، قبل أن يعزز ناثان أكي النتيجة في الدقيقة 44.

ولعب بورنموث بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 51 بعد خروج جيفرسون أندريس مطرودا بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وسجل التنزاني مبوانا ساماتا هدف فريقه الوحيد من ضربة رأس في الدقيقة 70. هدف هو الأول له بقميص الفريق في ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي.

الخسارة جمدت رصيد أستون فيلا عند النقطة 25 في المركز الـ 17، بينما حصد بورنموث نقطته الـ 26 في المركز الـ 16.

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وفي لقاء آخر مجنون، نجحت كتيبة كارلو أنشيلوتي في قلب طاولة التأخر أمام واتفورد من 2-0 للانتصار 3-2.

إيفرتون وجد نفسه متأخرا بهدفي أدم ماسينا وروبرتو بيريرا في أول 40 دقيقة، ولكن الفريق الأزرق لم يستسلم.

رأسية أولى من ياري مينا وبعدها بدقيقة واحدة رأسية جديدة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.

وفي اللحظات الأخيرة قبل نهاية المباراة استغل ثيو والكوت عرضية أرضية داخل منطقة جزاء واتفورد ليحولها داخل الشباك ويكتب انتصارا قاتلا لـ إيفرتون.

ووصل إيفرتون للنقطة 33 في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد واتفورد عند النقطة 23 في المركز قبل الأخير.

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اللحظات المجنونة استمرت في باقي المباريات. وست هام لم ينجح في الحفاظ على تقدمه مرتين ليتعادل أمام برايتون 3-3.

وست هام أنهى الشوط الأول بالتقدم 2-0 بفضل هدفي ديوب وروبرت سنودجراس.

ومع بداية الشوط الثاني حول أوجبونا لاعب وست هام كرة بالخطأ في مرماه ليعلن عن تقليص النتيجة لـ برايتون.

وفي الدقيقة 57 أطلق سنودجراس تسديدة صاروخية هز بها شباك برايتون، إلا أن النتيجة لم تنته بهذا الشكل.

باسكال جروز سجل أولا في الدقيقة 75 وتابعه جلين موراي بهدف التعادل الثالث في الدقيقة 80.

تعادل مثير للغاية أوصل وست هام للنقطة 24 في المركز الـ 18، بينما وصل برايتون للنقطة 26 في المركز الـ 15.

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ونجح فريق شيفيلد يونايتد في الانتصار على كريستال بالاس بهدف مقابل لا شيء.

هدف انتصار شيفيلد جاء عن طريق فيسنتي جوايتا حارس كريستال بالاس بالخطأ في مرماه بعدما فشل في التعامل مع ركلة ركنية في الدقيقة 59.

وارتقى شيفيلد للنقطة 36 في المركز الخامس، بينما تجمد كريستال عند النقطة 30 في المركز الـ 13.

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وفي لقاء آخر لم تهتز الشباك بين نيوكاسل ونورويتش سيتي.

تعادل سلبي أوصل نيوكاسل للنقطة 31 في المركز العاشر، بينما وصل نورويتش للنقطة 18 وبقى في المركز الأخير.

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