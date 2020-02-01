طبيب الأهلي: لا صحة لتجدد آلام ظهر الشناوي

نفى خالد محمود طبيب الأهلي، التقارير التي تناولت تجدد آلام الظهر لـ محمد الشناوي حارس مرمى الفريق.

الأهلي يحل ضيفا على الهلال السوداني في أم درمان مساء اليوم السبت، بالجولة السادسة من دوري أبطال إفريقيا.

وصرّح محمود للموقع الرسمي للنادي: "الشناوي جاهز للمباراة، ولا صحة لما تردد من تجدد شكوى آلام الظهر عقب انتهاء المران المسائي أمس".

وكان الشناوي قد تعرض لإصابة في الظهر بنهاية المواجهة السابقة أمام النجم الساحلي، لم تمنعه عن التدرب بشكل طبيعي مع زملائه والسفر رفقة البعثة المتجهة إلى السودان.

ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 10 نقاط، ويكفيه التعادل للعبور إلى ربع النهائي.

فيما يمتلك الهلال 9 نقاط بالتساوي مع النجم الساحلي، ويسعى للانتصار لحسم تأهله.

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