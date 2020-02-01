ميركاتو الشتاء.. كل صفقات زعماء أوروبا

بعد انتهاء سوق الانتقالات الشتوية والتي كانت شاهدة على كثير من الصفقات في أندية أوروبا الكبرى، FilGoal.com يستعرض لك كل اللاعبين الراحلين والمنضمين لزعماء القارة العجوز.

كيف كانت سوق ريال مدريد؟ من انتدب ليفربول؟ صفقة في الساعات الأخيرة لمانشستر يونايتد، وبرشلونة يرحل عنه لاعبون ولم ينتدب أحدا.

طالع كل صفقات الشتاء في أندية النخبة بأوروبا..

إنتر ميلان

مانشستر يونايتد

ريال مدريد

ليفربول

برشلونة

أتليتكو مدريد

أرسنال

توتنام

ميلان

مانشستر سيتي

يوفنتوس

تشيلسي

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