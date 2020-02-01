في لقاء أشبه بالودي.. الزمالك يعود بنقطة من أرض بريميرو دي أجوستو

حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا بين بريميرو دي أجوستو الأنجولي والزمالك.

الزمالك كان قد ضمّن تأهله مسبقا في المركز الثاني خلف مازيمبي الكونغولي في المركز الثاني.

والمباراة كانت بمثابة فرصة للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض للدفع بعناصر جديدة وإراحة الأساسيين لقادم المواعيد المحلية والإفريقية.

في المقابل واصل مازيمبي الكونغولي سجله المميز على أرضية ميدانه أمام جماهيره وفاز على زيسكو يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأصبح مازيمبي رفقة صن دوانز الجنوب إفريقي الأكثر حصدا للنقاط في دور المجموعات بالنسخة الحالية برصيد 14 نقطة لكل فريق.

وصار ترتيب المجموعة عقب نهاية مباريات دور المجموعات كالآتي

1- مازيمبي الكونغولي: 14 نقطة

2- الزمالك: 9 نقاط

3- بريميرو دي أجوستو الأنجولي: 4 نقاط

4- زيسكو يونايتد الزامبي: 3 نقاط

بعد تلك النتائج، يلتقي الزمالك في ربع النهائي مع أي من وفقا للقرعة: صن دوانز الجنوب إفريقي - الترجي التونسي - أول المجموعة الثانية (الأهلي - النجم الساحلي التونسي - الهلال السوداني).

الزمالك خاض المباراة دون لاعب ارتكاز دفاعي في ظل غياب طارق حامد، بتواجد محمد حسن وأحمد السيد زيزو وأمامهم إسلام جابر وكريم بامبو ومصطفى فتحي.

وفي خط الهجوم تواجد عمر السعيد أساسيا، فيما عاد محمد عواد لحماية عرين الأبيض بعد غياب لصالح محمد أبو جبل.

تشكيل الزمالك لمباراة بريميرو دي اوجوستو بدوري ابطال افريقيا. ⚽️📝 pic.twitter.com/pIZmmXuHiW — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 1, 2020

وصف المباراة

بدأ الزمالك تهديد أصحاب الأرض مبكرا بتسديدة ضعيفة من كريم بامبو مرت بعيدة عن مرمى بريميرو دي أجوستو في الدقيقة الثانية.

تهديد أصحاب الأرض جاء قويا إذ تصدت عارضة محمد عواد لتسديدة قوية من أري بابل بعدما راوغ أحمد عيد داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الخامسة.

هدأت أحداث المباراة قليلا بين الطرفين، مع ظهور محاولات من الزمالك متمثلة في الكرات الثابتة دون خطورة حقيقية.

بعد مرور 20 دقيقة باغت أحمد عيد بتنفيذ رمية جانبية قوية إلى داخل منطقة الجزاء دفاع الخصم وحاول عمر السعيد إيداع الكرة برأسية لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للفريق الأنجولي في أخطر فرص الزمالك.

مرت نصف ساعة من عمر المواجهة وجاءت رأسية مابولولو سهلة في يد عواد في منتصف المرمى رغم عدم وجود رقابة من قلبي دفاع الزمالك.

الشوط الأول انتهى سلبيا ومع بداية الشوط الثاني زاد أصحاب الأرض من ضغطهم الهجومية بغية تسجيل هدف التقدم.

الفرنسي باتريس كارتيرون قرر في الدقيقتين 53 و64 إجراء تغييرين بنزول محمد عنتر والكونغولي العائد كاسونجو كابونجو بدلا من كريم بامبو ومصطفى فتحي لتنشيط هجوم الأبيض.

مابولولو ظل هو الأخطر على دفاع الزمالك، رأسية مرت بسلام بعيدا عن مرمى عواد في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 66 أهدر اللاعب ذاته أخطر فرص بريميرو في الشوط الثاني، إذ فاز في التحام هوائي مع محمد عبد الغني وسدد مباشرة على يمين محمد عواد مرت بجوار القائم دون أن يتحرك.

مباشرة دفّع كارتيرون بثالث تغييراته بنزول محمد حمدي الونش بدلا من الشاب أحمد عيد لمزيد من التأمين الدفاعي، إذ تحوّل محمد عبد الغني لمركز الظهير الأيمن والونش في قلب الدفاع بجوار عبد السلام.

الدقائق الـ 15 الأخيرة لم تشهد أي خطورة من جانب كلا الفريقان وانتهت المباراة بحسم كلاهما نقطة التعادل.

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