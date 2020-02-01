صدامان عربيان في ربع النهائي.. صن داونز يهزم الوداد ومازيمبي يسقط زيسكو

أكد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي تصدره للمجموعة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا بالتفوق بهدف يوم السبت على ضيفه الوداد المغربي الذي عبر لربع النهائي كوصيف للمجموعة.

وأنهى مازيمبي الكونغولي، متصدر المجموعة الأولى، مشواره في دور المجموعات بانتصار بنتيجة 3-1 على زيسكو الزامبي الذي ودع المسابقة، وفي مباراة المغادرين للمجموعة الثالثة تعادل اتحاد الجزائر مع ضيفه بيترو أتليتكو الأنجولي بهدفين لمثلهما.

في الدقيقة 45 سجل ريكاردو ناسيمينتو من ركلة جزاء في شباك الوداد مكبدا وصيف الموسم الماضي من البطولة أول خسارة في دور المجموعات ليؤكد صن داونز تأهله كبطل للمجموعة الرابعة.

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وبذلك يلعب صن داونز في الدور ربع النهائي ضد فريق عربي سيكون الزمالك أو وصيف المجموعة الثانية (الأهلي أو النجم الساحلي التونسي أو الهلال السوداني) أو الرجاء المغربي.

بينما يلعب الوداد في دور الـ8 ضد الترجي التونسي أو مازيمبي أو بطل المجموعة الثانية.

الصدام العربي الأول في الدور ربع النهائي سيكون طرفه بطل المجموعة الثانية (الأهلي أو النجم أو الهلال) ضد الزمالك أو الرجاء أو الوداد.

والصدام الثاني سيكون بين الترجي بطل المجموعة الرابعة و(الزمالك أو الوداد أو وصيف المجموعة الثانية).

المتأهلون كأبطال حتى الآن: مازيمبي وصن داونز والترجي.

المتأهلون كوصفاء حتى الآن: الزمالك والوداد والرجاء.

ومنتظر تأهل فريقين من المجموعة الثانية التي يتصارع فيها الأهلي مع النجم الساحلي والهلال السوداني بينما ودع بلاتينوم بطل زيمبابوي البطولة.

وفي الدور ربع النهائي يلعب بطل كل مجموعة ضد وصيف لم يكن معه في نفس المجموعة، ويلعب المتصدر لقاء الإياب في أرضه.

وتجري قرعة الدور ربع النهائي يوم الأربعاء.

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