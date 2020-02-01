ثمن نهائي كأس مصر ينطلق بعد أسبوعين

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم السبت موعد إجراء مباريات الدور ثمن النهائي لكأس مصر، مستثنيا لقاءات الأهلي والزمالك والمصري بسبب ارتباط هذه الفرق بلقاءات قارية وأخرى محلية مؤجلة.

وأوضح الاتحاد في منشور عبر صفحته الرسمية أن مباريات دور الـ16 ستجري في الفترة بين 15 و21 فبراير الجاري.

وسيكشف الاتحاد جدول مباريات الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز فور تحديد لقاءات الأندية المصرية في الدور ربع النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وتأهل الزمالك إلى ربع نهائي دوري الأبطال، وتعادل الأهلي يوم السبت أمام مضيفه الهلال السوداني يعبر به إلى الدور ذاته، بينما في الكونفدرالية سيلعب بيراميدز والمصري في الدور ربع النهائي.

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وتجري مباريات الدور ربع النهائي نهاية الشهر الجاري ويلعب الزمالك والمصري الذهاب في مصر، بينما يخوض بيراميدز الإياب في أرض الكنانة بعد تصدره لمجموعته في الكونفدرالية.

وفي ثمن نهائي كأس مصر يلعب الأهلي ضد الترسانة، أبو قير للأسمدة ضد حرس الحدود، الاتحاد ضد أسوان، المقاولون العرب ضد المصري، الزمالك ضد سموحة، وادي دجلة ضد مصر، طلائع الجيش ضد مصر المقاصة، والإسماعيلي ضد بيراميدز.

ويحمل الزمالك لقب البطولة بعد فوزه في نهائي الموسم الماضي على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد.

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