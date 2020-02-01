كلوب: مستقبل صلاح؟ يبدو لي أنه مستقر تماما في ليفربول

استنكر يورجن كلوب مدرب ليفربول سؤال صحفيين عن مستقبل محمد صلاح وما إذا كان سيستمر مع الفريق في الموسم المقبل أم لا.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وسئل الألماني في مؤتمر صحفي هل يكون صلاح مع الفريق مع بداية الموسم المقبل، فأجاب قائلا:"أعتقد ذلك، هل سمعتم شيئا مختلفا؟".

وأضاف كلوب (52 عاما) "كيف ترى الرغبة في البقاء مع ليفربول؟ صراحة، يبدو لي أنه مستقر تماما هنا".

وأردف "لا فكرة لدي، حقيقة، قد تسألونني نفس السؤال عن بقية اللاعبين وأقول لكم لا فكرة لدي عن ما تقولونه. لم أفكر في الأمر إلا حين سألتموني. طالما أنني لم أسمع شيئا ولا أسأل اللاعبين فيما يفكرون في الموسم المقبل أو بعد عامين، بالنسبة لي، يبدو أنهم مستمرون".

وأتم "هل عقده مع النادي ممتد لفترة طويلة؟ أعتقد ذلك، لكن لا فكرة لدي".

ويمتد عقد صلاح مع بطل أوروبا إلى 2023 ولم يصرح نجم مصر من قريب أو بعيد برغبته في الرحيل عن الفريق الإنجليزي.

وقالت تقارير صحفية في وقت سابق إن العديد من الأندية ترغب في الحصول على خدمات صلاح (27 عاما) هداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين.

وشارك صلاح في 136 مباراة مع ليفربول وسجل 87 هدفا وأرسل 38 تمريرة حاسمة وتوج بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ويتطلع صلاح للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز الذي يتصدره ليفربول حاليا بفارق 19 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

ويستضيف ليفربول فريق ساوثامبتون يوم السبت في الجولة 25 من الدوري.

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