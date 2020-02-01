إنفانتينو: لماذا لا تقام كأس إفريقيا كل 4 سنوات؟

السبت، 01 فبراير 2020 - 13:00

كتب : FilGoal

إنفانتينو

يتمنى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن تقام كأس إفريقيا كل 4 سنوات وليس اثنتين وأن تجري في عام غير الذي تقام فيه كأس العالم للأندية.

وقال السويسري يوم السبت خلال ندوة تطوير المسابقات والبنية التحتية لكرة القدم الإفريقية المقامة في سلا المغربية:"أتمنى من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إقامة كأس إفريقيا كل 4 سنوات وليس 2، وفي السنين التي لا تقام فيها كأس العالم للأندية".

ومتوقع أن يعلق أحمد أحمد رئيس كاف على طلب إنفانتينو حين يلقي كلمته في الندوة خلال ساعات.

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أزمة فيفا مع كأس إفريقيا ممتدة منذ سنوات، منذ تغير موعد إقامة البطولة من السنوات الزوجية إلى السنوات الفردية بدءا من نسخة 2013.

والهدف كان إبعاد البطولة عن الأعوام التي تقام فيها كأس العالم ليستعد نجوم إفريقيا بشكل أفضل للعرس العالمي.

وبعد تحديد فيفا منتصف عام 2021 لكأس العالم للأندية، أعلن كاف عودة كأس إفريقيا إلى شهر يناير 2021 بدلا من يونيو مشيرا إلى أن الطقس في الكاميرون، البلد المستضيف، سيكون أفضل في تلك الفترة.

ويمثل موعد كأس إفريقيا، التي دائما أقيمت في يناير أو فبراير حتى نسخة 2019 التي جرت في يونيو، مشكلة لنجوم القارة الذين ينشطون في أندية أوروبية.

فيضطر هؤلاء للابتعاد عن أنديتهم للمشاركة في البطولة مما يهدد مستقبلهم مع فرقهم التي تتضرر من إقامة كأس إفريقيا في منتصف الموسم الأوروبي.

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