جريزمان: نحاول تعلم أساليب سيتيين.. وصُدمت لمصرع براينت

يرى أنطوان جريزمان لاعب برشلونة، أن فريقه في طور التعلم من المدرب الجديد كيكي سيتيين.

برشلونة تجاوز منافسه ليجانيس بخمسة أهداف دون رد على ملعب كامب نو مساء الخميس، ليعبر إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وصرّح جريزمان بعد المباراة عن احتمالية تعاقد فريقه مع مهاجم في سوق يناير: "أنا هنا لأجل المساعدة، سواء لعبت كمهاجم وكجناح أيسر. أينما لعبت سأحاول مساعدة الفريق".

وأضاف اللاعب الفرنسي الذي سجل هدف برشلونة الأول: "لا نزال نتعلم (من سيتيين)، وأمامنا أمور علينا تطويرها، لكننا على الطريق الصحيح، نحاول تعلم الطريقة التي يريدنا المدرب أن نلعب بها، وهي طريقة مختلفة عما سبق".

وعن لعب برشلونة بشكل مباشر في مواجهة ليجانيس أكثر من المباريات التي سبقتها: "هذا صحيح، استغللنا المساحات في العمق بشكل مميز، يجب أن نستغل سرعتنا وأن نلحق الضرر بمنافسينا".

جريزمان ظهر قبل اللقاء مرتديا قميص كوبي براينت أثناء وصوله لملعب اللقاء، واللاعب المعروف بحبه لكرة السلة علّق على هذه الفاجعة: "تلقيت نبأ مصرع براينت بصدمة مثل العالم أجمع".

ورفع جريزمان رصيده إلى 3 أهداف هذا الموسم في كأس ملك إسبانيا.

لاعب أتليتكو مدريد السابق بات أول لاعب يسجل أول 3 أهداف لـ برشلونة في نسخة واحدة من كأس إسبانيا منذ أن فعلها لويس سواريز عام 1958.

ليصير برشلونة سابع المتأهلين إلى ربع نهائي المسابقة التي يحمل الرقم القياسي في التتويج بها بواقع 30 بطولة.



























































المواجهة كانت الأولى تاريخيًا بين برشلونة وليجانيس في منافسات كأس ملك إسبانيا، وشهدت استمرارا لسجل البلاوجرانا المثالي على ملعبه أمام الضيف المدريدي، إذ تغلب عليه 4 مرات من أصل 4 مواجهات على كامب نو في مختلف المسابقات.

كما تلقى خافيير أجيري مدرب ليجانيس هزيمته الثانية أمام برشلونة هذا الموسم، وإجمالا لم ينجح في الانتصار أمامه سوى مرتين من أصل 23 مواجهة، آخرها كمدرب لـ أتليتكو مدريد موسم 2007\2008.

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