بيان ناري – نادي مصر للجنة الحكام: حققوا مع حكم مباراة بيراميدز واستعينوا بخبراء الطب النفسي

أصدر نادي مصر بيانا ناريا، طالب فيه لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور بالتحقيق مع طارق مجدي حكم مباراة فريقه ضد بيراميدز في الجولة الـ15، الذي طرد 3 لاعبين من نادي مصر في المواجهة التي انتهت 2-1 لبيراميدز.

وطالب البيان لجنة الحكام بالتحقيق مع مجدي، وإعلان نتائج ذلك التحقيق، مع التشديد على عدم قيادة مجدي لأي مباراة لنادي مصر مجددا.

وأردف البيان مطالبا اللجنة بالاستعانة بـ "أحد خبراء الطب النفسي ليساعد الحكام على الاتزان النفسي أثناء المباريات وليقوم بتأهيلهم حول كيفية التعامل مع اللاعبين على أنهم بشر مثلهم وليسوا في درجة أدنى منهم".

بيان نادي مصر سرد 9 حالات ارتأى فيهم مسؤولي النادي الصاعد هذا الموسم للدوري ظلما لفريقهم.

وأتم البيان "لم يسبق لنا الشكوى على الرغم من تعرض الفريق للعديد من القرارات الخاطئة في مباريات عدة سابقة وآخرها كانت مباراتنا ضد الأهلي التي لم يحتسب لنا فيها ركلتي جزاء واضحتين كانا يمكن أن يغيرا النتيجة، ومثلهم العديد في مباريات أخرى ولكن لم نعترض أو نلجأ لسياسة الصوت العالي مثلما يفعل الآخرون على اعتبار أن الأخطاء واردة على الجميع لكن ما حدث في مباراة بيراميدز تخطى كل الأعراف وضرب بالعدالة عرض الحائط وهو أمر غير مقبول".

وإلى نص البيان..

في واحدة من أكثر المباريات إثارة في الدوري المصري هذا الموسم، حول بيراميدز تأخره بهدف أمام نادي مصر لفوز بهدفين ضمن الجولة الـ15 من المسابقة.

وفاز بيراميدز في المباراة التي أقيمت بملعب الكلية الحربية، وشهدت الكثير من الأحداث الساخنة والمثيرة وإشهار 3 بطاقات حمراء.

ورفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 26 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، وتجمد رصيد مصر عند النقطة 11 في المركز الأخير.

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