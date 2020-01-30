سفير مصر في أم درمان: الأهلي في حماية القوات المسلحة السودانية

شدد حسام عيسى سفير مصر في السودان، على التأمين الكامل لبعثة الأهلي التي تواجه الهلال السبت المقبل.

وصرّح عيسى: "لا يوجد أي قلق على بعثة الأهلي التي تصل أم درمان اليوم".

وأضاف عبر استوديو 93.7 على إذاعة أون سبورت: "الجانب السوداني أظهر تجاوبا كاملا وتعاونا كبيرا خلال الأيام الماضية، خصوصا بعد أن التقيت بمسؤولي الداخلية السودانية ومدير قطاع الطوارئ ومدير إدارة التعاون الدولي ومدير شرطة أم درمان".

وأكمل: "تم الاتفاق على وضع خطة تأمين لبعثة الأهلي منذ وصولها وحتى مغادرتها البلاد، وتشمل الخطة توفير 4 سيارات تأمين وأفراد قوات خاصة، ستكون مصاحبة للبعثة في كل تنقلاتها".

وأضاف: "زرت نادي الهلال صحبة سيد عبد الحفيظ وسمير عدلي، واستقبلنا أشرف الكاردينال رئيس النادي الذي رحب بوفد الأهلي بشدة، وتم الاستجابة لكافة مطالبهم، وشاهد عبد الحفيظ الملعب الذي سيتدرب عليه الفريق غدا، وتم الاستجابة لطلب الأهلي أن يكون التدريب في نفس موعد المباراة".

وشدد: "المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية أصدر بيانا منذ ساعات شدد فيه أن بعثة الأهلي ستكون في حماية القوات المسلحة السودانية، وأنها مباراة أشقاء. وهو ما أشارت إليه وزارة الرياضة السودانية كذلك".

وأكد: "هناك رصد مستمر لأي شخص يبث الفتنة بين الجانبين، هذا الحماس الجماهيري طبيعي بسبب أن المباراة حاسمة للفريقين، وموجود في كل البلدان، لكن الأهم أن هذا الأمر لا يمت للنادي السوداني بصلة بحسب تأكيداتهم للأهلي".

وأتم معلقا على رئاسة محمود الخطيب لبعثة الأهلي: "بيبو أسطورة ويحظى بشعبية طاغية في السودان، وجوده على رأس البعثة يقلل من حدة التوتر".

ويكفي الأهلي التعادل في واجهته للهلال ليتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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