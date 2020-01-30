في الجول يكشف – الزمالك يرسل قائمة السوبر الإفريقي.. وتفاصيل المذكرة المرسلة للمحكمة الرياضية

أرسل الزمالك قائمته التي قد تلعب مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي يوم 14 فبراير المقبل، إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وحسبما علم FilGoal.com، فإن ذلك لا يعني تغير موقف الزمالك الرافض لخوض المباراة في العاصمة القطرية الدوحة.

كما أوضح FilGoal.com في وقت سابق، فإن الزمالك جهز مذكرة للمحكمة الرياضية يحتفظ فيها بحقه في عدم خوض المباراة في الدوحة نظرا للمشاكل السياسية بين مصر والدولة الخليجية.

وأوضح مصدر داخل النادي لـFilGoal.com أن النادي أرسل القائمة بسبب عدم ورود مكان لعب المباراة في الخطاب القادم من كاف والذي يطالب بإرسال أسماء البعثة لاستخراج التأشيرات لهم.

وفي وقت سابق، نفى مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) وضعه تاريخا نهائيا لتلقي قائمتي مباراة السوبر الإفريقي التي تجمع بين الترجي التونسي والزمالك في الدوحة الشهر المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن كاف وضع يوم غد الخميس كآخر موعد للزمالك والترجي لإرسال قائمتيهما للمباراة، وهو ما نفاه المصدر لـFilGoal.com.

ولكنه أوضح "ما نفعله هو أننا نخاطب الناديين لاستعجالهما لإرسال أسماء البعثة الرسمية، ليتسنى لنا إرسالها للدولة المضيفة لاستخراج تأشيرات الدخول لكل أعضاء البعثة".

وأردف "الدولة المنظمة للمباراة لديها قواعد في منح تأشيرات الدخول إلى أراضيها ومخالفة هذه القواعد قد يؤدي إلى الفشل في الحصول على التصاريح اللازمة".

وشدد "لا نريد بالتأكيد أن يرسل أي فريق أسماء أعضاء بعثته في وقت متأخر، وبالتالي يحدث موقف غير مرغوب مثل عدم استخراج تأشيرة للاعب مثلا، وبالتالي لا يمكنه خوض المباراة".

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين المقبل، للكشف عن موقف ناديه من لعب مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي في العاصمة القطرية الدوحة.

وكشف منصور لـFilGoal.com: "سأعقد مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين، بعدما أرسل مذكرة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) حول الموقف كاملا".

الزمالك بطل الكونفدرالية يواجه الترجي بطل دوري الأبطال، يوم 14 فبراير المقبل في الدوحة.

ومن المقرر أن تستضيف قطر البطولة لمدة 3 أعوام متتالية.

مرتضى منصور رئيس الزمالك كان قد شدد في أكثر من مرة على رفضه خوض السوبر الإفريقي في قطر إلا إذا طالبته الدولة باللعب، ما قد يعرض القلعة البيضاء لعقوبات قاسية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

الزمالك فاز ببطولة السوبر الإفريقي 3 مرات أعوام 94 و97 و2003 ولم يخس اللقب سوى مرة عام 2001.

أما الترجي التونسي ففاز بلقب السوبر الإفريقي مرة عام 1995، وخسره 3 مرات أعوام 1999 و2012 و2019.

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