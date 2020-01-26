فاجعة.. مصرع كوبي براينت في حادث صادم

الأحد، 26 يناير 2020 - 21:50

كتب : FilGoal

كوبي برايت

لقي كوبي براينت أسطورة كرة السلة الأمريكية، مصرعه في حادث تحطم طائرة مروحية اليوم الأحد.

موقع TMZ ذكر نبأ الوفاة الصادم، وهو ما أكدته شرطة لوس أنجلوس التي وقع فيها الحادث.

كوبي كان مسافرا في مروحيته الخاصة، قبل أن تسقط وتشتعل فيها النيران، دون نجاة أي فرد على متنها.

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5 أشخاص إجمالا قُتلوا على الطائرة في الحادث، ليس من ضمنهم فانيسا براينت زوجة كوبي التي لم تكن في الرحلة المنكوبة.

لكن شبكة ABC ذكرت أن بنات براينت الأربعة كن على متن الطائرة المنكوبة، ولقين حتفهن في الحادث، قبل أن تنفي النبأ لاحقا وتوضح أن ابنة واحدة من بناته كانت معه على الطائرة.

براينت الذي توفي عن عمر 41 عاما، يعد أحد أعظم لاعبي السلة في التاريخ عموما، والـ NBA خصوصا التي توج بلقبها 5 مرات.

وكان ليبرون جيمس قد تخطى إجمالي عدد نقاط براينت في الـ NBA الليلة الماضية البالغ 33643 نقطة.

وحصد براينت ميداليتين ذهبيتين رفقة الولايات المتحدة عامي 2008 و2012.

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