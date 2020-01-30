الزمالك: فيفا رفض شكوى جروس ضد النادي

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، شكوى كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق ضد النادي.

وحسب الموقع الرسمي لنادي الزمالك، فقد كشف أمير مرتضى رفض الفيفا لشكوى جروس، والتي قدمها مطالبا نادي الزمالك بسداد مستحقاته المالية.

وبناء على رفض الفيفا، فقد رفض الاتحاد الدولي كذلك، باقي الطلبات بإصدار عقوبة انضباطية ضد نادي الزمالك.

كريستيان جروس قاد نادي الزمالك خلال الموسم الماضي، قبل أن يرحل بنهاية عقده، وقبل ثلاث مباريات فقط من نهاية مسابقة الدوري.

وفاز المدرب السويسري مع الزمالك بلقبي كأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس مصر التي قاد الفريق في أدوارها الأولى، بجانب لقب كأس السوبر المصري السعودي بعد الفوز على الهلال.

وعاد جروس لقيادة فريق أهلي جدة السعودي، والذي يقوده تدريبيا في الوقت الحالي.

ويستعد الزمالك لمواجهة بريميرو دي أوجوستو يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك ضمن التأهل سلفا إلى ربع النهائي البطولة، فيما ضمن مازيمبي صدارة المجموعة.

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