"الروج" يسجل حضوره.. الإسماعيلي يقهر الإنتاج في صدام من 5 أهداف

حقق الإسماعيلي فوزا مثيرا على ضيفه الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على استاد الإسماعيلية، بالجولة 15 من الدوري المصري.

محمد هاشم، وباهر المحمدي، وفخر الدين بن يوسف سجلوا أهداف الإسماعيلي، فيما سجل معاذ الحناوي، ومحمد رجب هدفي الإنتاج الحربي.

ليرفع الإسماعيلي رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع، فيما تجمّد رصيد الإنتاج الحربي عند 21 نقطة في المركز السادس.

لتكون هذه المباراة هي أكثر مواجهة تشهد أهداف في تاريخ صدامات الفريقين بالدوري المصري، بالتساوي مع انتصار الإسماعيلي 5-0 موسم 2010\2011.

كما سجل الدولي التونسي بن يوسف "الروج" هدفه الأول في الملاعب المصرية، وأمّن نقاط المواجهة للدراويش.

محمد هاشم تقدّم للإسماعيلي منذ الدقيقة السادسة، لكن الحناوي تعادل للإنتاج الحربي من ركلة جزاء في الدقيقة 22 بعد لمسة يد على محمد الشامي.

الآية انقلبت في الدقيقة 28 عندما ارتكب الحناوي ركلة جزاء على فريقه بلمسة يد جديدة، سجلها باهر المحمدي قائد الدراويش بنجاح مبهر.

في الشوط الثاني لم يستسلم الإنتاج، فعادل النتيجة مجددا برأسية رائعة من رجب بالدقيقة 55 بعد عرضية أحمد شديد قناوي.

لكن فخر الدين بن يوسف سجل حضوره للملاعب المصرية بهدف رائعة بعد قذيفة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 68، استطاع الإسماعيلي الحفاظ عليه حتى النهاية.

#الاسماعيلي يحقق فوز مثير على #الانتاج_الحربي فى مباراة من 5 أهداف. سجل للدراويش كل من محمد هاشم، باهر المحمدي، فخر الدين بن يوسف فى الدقائق 6 و 29 و 68. وسجل للانتاج معاذ الحناوى ومحمد رجب فى الدقائق 21 و55 شوف أهداف #الدوري_المصري فقط وحصريا على #WATCHiT pic.twitter.com/UxliimUPYA — WATCH iT! (@WatchiTMENA) January 30, 2020

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