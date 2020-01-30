خطة معقدة لـ برشلونة من أجل بديل سواريز

لايزال برشلونة مستمرا في سعيه لضم مهاجم جديد لتعويض غياب لويس سواريز لمدة 4 شهور، ولكن المهمة تزداد تعقيدا.

وأصبح واضحا أن برشلونة لن يحاول مجددا ضم رودريجو مورينو مهاجم فالنسيا، بعدما توقفت المفاوضات بسبب المطالب المادية للخفافيش.

وفي نفس الوقت، لا يريد برشلونة التوجه لحلول رخيصة مثلما حدث الموسم الماضي عندما تعاقد مع كيفن برنس بواتنج في يناير على سبيل الإعارة.

وحدد برشلونة مواصفات المهاجم الذي يبحدث عنه، حيث يريد التعاقد مع لاعب يزيد من حدة المنافسة في خط الهجوم، وقادر على التأقلم سريعا.

مهاجم لا يكلف خزائن النادي أموالا طائلة، ولكن في نفس الوقت يمتلك ما يجعله جديرا بارتداء قميص برشلونة.

ولهذا السبب لن يدفع برشلونة حاليا 60 مليون يورو في رودريجو، ولا 111 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن برشلونة بات يدرك تماما أن ما يبحث عنه ليس سهلا الوصول له في يناير، ولكنه لا يريد التسرع وضم لاعب لا يفيده مستقبلا.

وأوضحت إلى أن دوسان تاديتش مهاجم أياكس ودومينيكو بيراردي جناح ساسولو خياران مطروحان، رغم عدم وجود أي تطور في المفاوضات.

كما يتواجد خيار التعاقد مع بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال مقابل 60 مليون يورو، لكن برشلونة سيحتاج إلى التخلي عن أحد لاعبيه في المقابل.

ويبدو إيفان راكيتيتش الأقرب ليكون ضحية مثل هذا الانتقال، رغم أن لاعب الوسط الكرواتي أعلن رفضه الرحيل في يناير.

كذلك أشار راديو كتالونيا إلى أن التخلي عن فيليبي كوتينيو صانع الألعاب المعار لبايرن ميونيخ يعد خيارا مطروحا أيضا، لكن لن يكون سهلا بسبب ضيق الوقت.

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