طائرة - مدرب الزمالك لـ في الجول: سلسلة انتصارات الأهلي "تهويل".. والبطولة العربية أقوى من إفريقيا

نجح فريق رجال الزمالك للكرة الطائرة في التغلب على الأهلي بقمة الدوري المصري وتصدر المسابقة مؤقتا قبل مواجهة الأهلي والجيش المؤجلة.

تغلب الزمالك على الأهلي 3-1 في الأشواط وأوقف سلسلة انتصارات الأحمر التي استمرت لمدة 102 مباراة متتالية.

تحدث FilGoal.com مع حسام عبد العزيز مدرب طائرة الزمالك بعد الفوز الهام على الأهلي.

وقال عبد العزيز عن الفوز بعد فترة غياب والأداء المميز: "في البداية الحمد لله قدمنا أداء ممتاز من الجميع، اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية ورجال ونفذوا التعليمات بصورة ممتازة".

وأضاف "فريق الأهلي كبير بالتأكيد فجميعهم يلعب لمنتخب مصر ولديهم الاحتكاك خارجيا وداخليا أكثر منا بالنظر أننا لاعبين صغار في السن واثنان فقط مع المنتخب".

الدوري

وعن تصدر الدوري قال عبد العزيز: "بالتأكيد فوز أمس وتصدر الدوري بشكل مؤقت دفعة قوية معنويا لما هو قادم".

وأوضح "لدينا عمل قوي الفترة المقبلة لأن الفريق به لاعبين صغار في السن، سنعد الفريق جيدا ولدينا تحدي هو خلق جيل يتسيد الكرة الطائرة".

وشدد مدرب الزمالك "المكسب والخسارة هي إرادة الله، مازال من المبكر الحديث عن الدوري فلم تقام أي مباراة من الدور الثاني، نركز على كل لقاء حتى لا نضغط اللاعبين".

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 26 نقطة من 10 مباريات بينما سموحة ثانيا بـ 25 نقطة بنفس عدد المباريات والأهلي 24 نقطة في المركز الثالث وله مباراة مؤجلة أمام طلائع الجيش.

وتابع عبد العزيز "لدينا لقائين بالدوري ثم لقاء في الكأس قبل انطلاق البطولة العربية، هذا محور تركيزنا حاليا ونسعى للنجاح من خلال مواصلة العمل".

وواصل مدرب الزمالك "نمر بمرحلة إحلال وتجديد، قمنا بالاستغناء عن اللاعبين الكبار ولدينا جيل جديد يحتاج عمل ومجهود قوي ودعم من الجميع".

ووجه عبد العزيز رسالة إلى جمهور الزمالك: "أثق في هؤلاء اللاعبون وسيقدمون شيئا رائعا الفترة المقبلة ولدي طلب من الجماهير".

وواصل "لدي استغراب من بعض الأشخاص وأعتقد أنهم أطفال صغار، يقومون بالهجوم علينا دون علم بما يدور في الفريق، أطلب من الجميع دعم ومساندة الفريق".

البطولة العربية وإفريقيا:

وعن استعدادات الزمالك المقبلة قال عبد العزيز: "نشارك في البطولة العربية وهي أقوى كثيرا من بطولة إفريقيا".

وأوضح "معظم الفرق المشاركة لديها 7 أو 8 محترفين ومجنسين، هدفنا دخول البطولة من أجل الاحتكاك القوي معهم".

وتابع عبد العزيز "لدينا أيضا هدف قوي وهو المنافسة والوصول للأدوار النهائي".

وعن المشاركة في بطولة إفريقيا المقرر لها في أبريل قال مدرب الزمالك "لم نتخذ قرارا في هذا الأمر، سندرسه ونتخذ القرار النهائي فمازال لدينا وقتا كافيا".

سلسلة انتصارات الأهلي

نجح الزمالك في كسر سلسلة انتصارات الأهلي المتتالية والتي استمرت لمدة 102 مباراة متتالية.

وعن ذلك قال عبد العزيز: "أولا في 2017 قبل رحيلي من قيادة الزمالك، فزت على الأهلي في الكأس والموسم السابق فزت عليهم في الدوري وحصدت اللقب".

وشدد "لن أقلل من مجهود أحد، لكن بالنسبة لي كل الأحاديث عن تلك النقطة تهويل زائد".

وأوضح مدرب الزمالك "الأهلي لا يترك أي لاعب لفريق آخر، ويضم من 12 إلى 13 لاعب بمنتخبات مصر".

وشدد "وبالتالي ما يحدث من اعداد لمنتخب مصر يحدث للأهلي أيضا".

وعن رسالته للاعبي الزمالك قبل المباراة قال: "تحدثت معهم أنت لست أقل من أي لاعب آخر، فقط ابذل مجهود وكافح والمكسب والخسارة في النهاية من عند الله".

الفترة المقبلة:

وبالحديث عن التدعيمات المقبلة قال مدرب الزمالك: "هناك تدعيمات خلال الفترة القادمة وسيكون لاعبا أجنبيا".

وأضاف "الدعم بمحترف آخر سيمنح تلك المجموعة ثقل وخبرات أكبر".

وكشف عبد العزيز "اللاعب الأمريكي تم فسخ التعاقد معه نظرا لظروفه العائلية، وبالتأكيد كان سيمنحنا الفارق إذا شارك أمام الأهلي".

وأتم مدرب الزمالك تصريحاته "لن يكون هناك تدعيمات بلاعبين محليين، فابن النادي أولى بالمشاركة لأن المستويات متقاربة بل وابن النادي أفضل".

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