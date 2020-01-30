قائمة الأهلي – غياب الشيخ.. وبادجي وكهربا على رأس 21 لاعبا يسافرون إلى السودان

الخميس، 30 يناير 2020 - 14:03

كتب : FilGoal

الأهلي - النجم الساحلي

خرج أحمد الشيخ من قائمة الأهلي أمام الهلال السوداني، فيما تواجد أليو بادجي ومحمود عبد المنعم "كهربا" على رأس المسافرون إلى السودان.

أعلن رينيه فايلر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الهلال يوم الأحد المقبل.

وشهدت قائمة الأهلي تواجد أليو بادجي الصفقة الجديدة، فيما غاب أحمد الشيخ، ورمضان صبحي عن الفريق.

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وجاءت القائمة المكونة من 21 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي.

الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمد هاني – محمود متولي.

الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – حسين الشحات – محمود عبد المنعم "كهربا" – وليد سليمان - محمد مجدي "أفشة" – أليو ديانج – جيرالدو دا كوستا.

الهجوم: جونيور أجايي – مروان محسن – أليو بادجي.

الأهلي يواجه الهلال يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي للتعادل للتأهل للدور التالي، فيما يحتاج الفوز لصدارة مجموعته.

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