مرتضى لـ في الجول: مؤتمر صحفي الإثنين للكشف عن موقف الزمالك من السوبر الإفريقي

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين المقبل، للكشف عن موقف ناديه من لعب مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي في العاصمة القطرية الدوحة.

وكشف منصور لـFilGoal.com: "سأعقد مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين، بعدما أرسل مذكرة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) حول الموقف كاملا".

وبحسب تقارير صحفية إفريقية وأهمها من موقع "غانا ويب"، فإن كاف أمهل الزمالك والترجي حتى يوم غد الخميس لإرسال قائمة المباراة، وهو ما نفاه مصدر في كاف لـFilGoal.com. (طالع التفاصيل)

الزمالك بطل الكونفدرالية يواجه الترجي بطل دوري الأبطال، يوم 14 فبراير المقبل في الدوحة.

ومن المقرر أن تستضيف قطر البطولة لمدة 3 أعوام متتالية.

مرتضى منصور رئيس الزمالك كان قد شدد في أكثر من مرة على رفضه خوض السوبر الإفريقي في قطر إلا إذا طالبته الدولة باللعب، ما قد يعرض القلعة البيضاء لعقوبات قاسية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

الزمالك فاز ببطولة السوبر الإفريقي 3 مرات أعوام 94 و97 و2003 ولم يخس اللقب سوى مرة عام 2001.

أما الترجي التونسي ففاز بلقب السوبر الإفريقي مرة عام 1995، وخسره 3 مرات أعوام 1999 و2012 و2019.

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