مرتضى لـ في الجول: مؤتمر صحفي الإثنين للكشف عن موقف الزمالك من السوبر الإفريقي

الأربعاء، 29 يناير 2020 - 21:07

كتب : بسام أبو بكر

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين المقبل، للكشف عن موقف ناديه من لعب مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي في العاصمة القطرية الدوحة.

وكشف منصور لـFilGoal.com: "سأعقد مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين، بعدما أرسل مذكرة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) حول الموقف كاملا".

وبحسب تقارير صحفية إفريقية وأهمها من موقع "غانا ويب"، فإن كاف أمهل الزمالك والترجي حتى يوم غد الخميس لإرسال قائمة المباراة، وهو ما نفاه مصدر في كاف لـFilGoal.com. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة

مران الزمالك في أنجولا - كارتيرون يشارك في الإحماء.. وتدريبات قوية للحراس بعثة الزمالك تصل أنجولا.. وتدريب أول للفريق بالقرب من مقر الإقامة طائرة - سلسلة الانتصارات تقف عند 102.. الزمالك يهزم الأهلي ويتصدر الدوري مؤقتا

الزمالك بطل الكونفدرالية يواجه الترجي بطل دوري الأبطال، يوم 14 فبراير المقبل في الدوحة.

ومن المقرر أن تستضيف قطر البطولة لمدة 3 أعوام متتالية.

مرتضى منصور رئيس الزمالك كان قد شدد في أكثر من مرة على رفضه خوض السوبر الإفريقي في قطر إلا إذا طالبته الدولة باللعب، ما قد يعرض القلعة البيضاء لعقوبات قاسية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

الزمالك فاز ببطولة السوبر الإفريقي 3 مرات أعوام 94 و97 و2003 ولم يخس اللقب سوى مرة عام 2001.

أما الترجي التونسي ففاز بلقب السوبر الإفريقي مرة عام 1995، وخسره 3 مرات أعوام 1999 و2012 و2019.

اقرأ أيضا

خبر في الجول – إجراءات طبية في الأهلي

أكرم توفيق يقتل رجال إيهاب جلال

الصفقة الشتوية الأولى ليونايتد

مدافع أرسنال الجديد يمدح صلاح وماني

إيفرتون يرفض 100 مليون يورو من برشلونة

الترجي الزمالك السوبر الإفريقي مرتضى منصور

نرشح لكم

أخر الأخبار

مصدر بـ كاف لـ في الجول: لا يوجد تاريخ نهائي لتلقي قائمتي السوبر الإفريقي.. ولكن 14 دقيقة | إفريقيا
مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (0) - (0) ليفربول.. انطلاق المباراة 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر دربي مانشستر - سيتي (0)-(0) يونايتد.. أجويرو يهدر فرصة خطيرة 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في مباراة البطاقات الحمراء.. بيراميدز يقلب الطاولة على نادي مصر 31 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر سيتيين: جئت من المزرعة وجدت العمل في برشلونة أسهل مما توقعت.. وفيدال لن يرحل 44 دقيقة | أوروبا
حلبية لـ في الجول: إيهاب جلال مستمر مع المصري.. واجتماع لمجلس الإدارة 46 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت في إنجلترا - ولفرهامبتون (1) (2) ليفربول.. فوز ثمين للريدز 2 سيناريوهات تأهل الأهلي بعد فوز الهلال.. بين الصدارة والوصافة والخروج المبكر 3 الأهلي لـ في الجول: قرار كاف غير منصف.. انظروا لما حدث من الوداد والترجي 4 فاجعة.. مصرع كوبي براينت في حادث صادم

قد ينال إعجابك