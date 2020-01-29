مصدر بـ كاف لـ في الجول: لا يوجد تاريخ نهائي لتلقي قائمتي السوبر الإفريقي.. ولكن

نفى مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) وضعه تاريخا نهائيا لتلقي قائمتي مباراة السوبر الإفريقي التي تجمع بين الترجي التونسي والزمالك في الدوحة الشهر المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن كاف وضع يوم غد الخميس كآخر موعد للزمالك والترجي لإرسال قائمتيهما للمباراة، وهو ما نفاه المصدر لـFilGoal.com.

ولكنه أوضح "ما نفعله هو أننا نخاطب الناديين لاستعجالهما لإرسال أسماء البعثة الرسمية، ليتسنى لنا إرسالها للدولة المضيفة لاستخراج تأشيرات الدخول لكل أعضاء البعثة".

وأردف "الدولة المنظمة للمباراة لديها قواعد في منح تأشيرات الدخول إلى أراضيها ومخالفة هذه القواعد قد يؤدي إلى الفشل في الحصول على التصاريح اللازمة".

وشدد "لا نريد بالتأكيد أن يرسل أي فريق أسماء أعضاء بعثته في وقت متأخر، وبالتالي يحدث موقف غير مرغوب مثل عدم استخراج تأشيرة للاعب مثلا، وبالتالي لا يمكنه خوض المباراة".

اقرأ - مرتضى لـ في الجول: مؤتمر صحفي الإثنين للكشف عن موقف الزمالك من السوبر الإفريقي

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين المقبل، للكشف عن موقف ناديه من لعب مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي في العاصمة القطرية الدوحة.

وكشف منصور لـFilGoal.com: "سأعقد مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين، بعدما أرسل مذكرة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) حول الموقف كاملا".

الزمالك بطل الكونفدرالية يواجه الترجي بطل دوري الأبطال، يوم 14 فبراير المقبل في الدوحة.

ومن المقرر أن تستضيف قطر البطولة لمدة 3 أعوام متتالية.

مرتضى منصور رئيس الزمالك كان قد شدد في أكثر من مرة على رفضه خوض السوبر الإفريقي في قطر إلا إذا طالبته الدولة باللعب، ما قد يعرض القلعة البيضاء لعقوبات قاسية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

الزمالك فاز ببطولة السوبر الإفريقي 3 مرات أعوام 94 و97 و2003 ولم يخس اللقب سوى مرة عام 2001.

أما الترجي التونسي ففاز بلقب السوبر الإفريقي مرة عام 1995، وخسره 3 مرات أعوام 1999 و2012 و2019.

اقرأ أيضا

مرتضى لـ في الجول: مؤتمر صحفي الإثنين للكشف عن موقف الزمالك من السوبر الإفريقي

حلبية لـ في الجول: إيهاب جلال مستمر مع المصري.. واجتماع لمجلس الإدارة

في مباراة البطاقات الحمراء.. بيراميدز يقلب الطاولة على نادي مصر

السعيد يغيب عن بيراميدز ضد الأهلي

طائرة - سلسلة الانتصارات تقف عند 102.. الزمالك يهزم الأهلي ويتصدر الدوري مؤقتا

خبر في الجول – الأهلي يتخذ إجراءات طبية بعد الإعلان عن ظهور حالتي كورونا في السودان