السعيد يغيب عن بيراميدز ضد الأهلي

الأربعاء، 29 يناير 2020 - 20:38

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الأهلي - بيراميدز

يغيب عبد الله السعيد قائد بيراميدز عن مواجهة فريقه المقبلة ضد الأهلي بسبب الإيقاف.

وحصل السعيد على البطاقة الصفراء الثالثة في مواجهة نادي مصر الحالية في الدوري، ليتأكد إيقافه بعد أن حصل على بطاقتين صفراوتين ضد الجونة والمصري من قبل.

ومن المنتظر أن يواجه بيراميدز الأهلي يوم 6 فبراير في استاد الدفاع الجوي في الجولة 16 من الدوري.

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السعيد واجه الأهلي 17 مرة بقميصي الإسماعيلي وبيراميدز، وضد فريقه السابق سجل 6 مرات آخرها في مواجهة الفريقين في الدور الأول العام الماضي، المرة الوحيدة التي سجل فيها في شباك الأهلي بقميص بيراميدز.

آخر أعضاء نادي الـ100 لن يستطيع إضافة أي هدف لأهدافه الـ103 ضد الأهلي، ليترك رقم محمد أبو تريكة أسطورة الأحمر صاحب الـ106 هدفا في أمان، ولو مؤقتا.

ويحتل بيراميدز قبل مواجهة نادي مصر المركز الخامس في الدوري بـ23 نقطة، أما الأهلي فيتصدر المسابقة بـ36 نقطة.

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